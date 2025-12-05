Influencer mexicana sufre terribles quemaduras al recrear trend de TikTok: Así fue el momento VIDEO

TikTok es una plataforma que día con día presenta nuevas tendencias y trends, ante esto, varios quieren replicar lo visto en dichos vídeos, ya sea por ser parte de la comunidad o por la espectacularidad que representa. En el mes de agosto, una famosa influencer, llamada Mariana Barutkina, se fracturó la columna al hacer un reto viral en tacones. Ahora, una celebración que prometía ser una de las más memorables del año terminó convirtiéndose en un momento de angustia para una influencer mexicana, quien sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, al intentar recrear un popular tren de TikTok. ¿Quién es y cómo fue el momento?

¿Qué influencer mexicana sufrió quemaduras por hacer trend de TikTok y cuál es su estado de salud?

Arlen Hernández, integrante del pódcast “La Patrona”, reveló en un reciente vídeo de Instagram, que sufrió quemaduras en el rostro, al intentar hacer un trend viral que circula en TikTok.

El accidente, ocurrido durante la fiesta temática de cumpleaños de la creadora de contenido, abrió nuevamente el debate en los comentarios de la publicación, sobre la intención de querer replicar vídeos o actitudes que circulan en redes.

Algunos de los comentarios mostraban preocupación por ella, pero muchos otros se encargaban de criticarla por su decisión de hacerlo. Aquí algunos de los mensajes:



“Yo sabía que esto iba a pasar, esa modo es demasiado inconsciente, que triste que te haya pasado a ti”,

“Que te recuperes pronto, gracias por compartir tu historia. Mucha gente cae en estos trends ignorando lo peligroso que es jugar con fuego” y,

“Qué impactante, nunca había visto este trend”.

Tras el accidente, Arlen Hernández compartió un mensaje reflexivo dirigido tanto a sus seguidores como a otros creadores de contenido. En él subrayó la importancia de no subestimar los riesgos detrás de los trends virales, especialmente, aquellos que involucran materiales inflamables.

Espero que este video sirva para concientizar de que tienes que tener expertos cuando quieras realizar algo que veas en internet por más maravilloso que se vea y fácil, o sea, sí tenemos que tener expertos en todos lados y hacerles caso nada nos cuenta. Y en el caso de fuego, por favor, lo bueno es que yo no tenía globos con helio cerca, pero alguien se hubiera lastimado. Arlen Hernández

Hernández explicó que actualmente se encuentra en recuperación y en evaluación médica para determinar si hubo afectaciones en su vista, pues el fuego llegó a acercarse peligrosamente a sus ojos.

Arlen Hernández, influencer mexicana, sufre quemaduras al hacer trend viral / IG: lapatrona.podcast y redes sociales

¿Qué trend intentó recrear la influencer Arlen Hernández, por el que resultó con quemaduras?

TikTok es un semillero de tendencias creativas que impulsan a miles de usuarios a experimentar con efectos visuales sorprendentes. Entre ellas, una de las más recientes consiste en colocar un polvo inflamable en la boca para soplar hacia las velas del pastel, generando una llamarada intensa que aparenta surgir únicamente de las velas.

Aunque el resultado puede parecer espectacular, especialistas han advertido previamente sobre los riesgos, pues el manejo inadecuado de sustancias inflamables puede provocar quemaduras severas en cuestión de segundos. Aun así, el trend se ha popularizado entre creadores de contenido que buscan sorprender a su audiencia con efectos dramáticos.

Arlen Hernández, conocida en redes por su estilo directo y su participación en “La Patrona” pódcast, decidió sumarse al reto durante su celebración, sin imaginar que la experiencia se convertiría en una emergencia médica.

¿Quién es Arlen Hernández, famosa influencer mexicana?

Arlen Hernández es una influencer y creadora de contenido mexicana que ha desarrollado la mayor parte de su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde se enfoca en temas de maquillaje, belleza, cuidado de la piel, moda y, en algunas ocasiones, cosplay.

En sus redes comparte tutoriales, recomendaciones de belleza, consejos de cuidado personal y contenido creativo que mezcla estilo y autoexpresión, lo que le ha permitido ganar reconocimiento dentro del mundo digital.

