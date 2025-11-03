Muere joven tras peligroso reto con alcohol que organizó un bar: terminó en coma y su familia exige justicia

Luego de darse a conocer la muerte del Influencer tras un repentino dolor de cabeza, ahora una tragedia que sacudió a toda Colombia. En medio de un reto con alcohol, una joven colapsó frente a sus amigos, sin que nadie del lugar supiera cómo actuar. El video se viralizó, la familia exige justicia y ahora la Fiscalía investiga si el bar donde ocurrió todo tiene responsabilidad en lo que pasó.

Mira: Influencer muere tras un repentino dolor de cabeza, ¿quién era la Coco Truck Girl y qué le pasó?

¿Quién era María José Ardila y qué la llevó a participar en el reto con alcohol que terminó en tragedia?

María José Ardila era una joven estudiante de ingeniería agroindustrial en la Universidad de San Buenaventura, en Cali. Tenía 23 años, era madre de un bebé de 10 meses y estaba casada con un hombre que residía en Estados Unidos. Planeaban reencontrarse en los primeros días de noviembre, pero su vida se apagó antes de que eso ocurriera.

La madrugada del 25 de octubre, María José salió con amigas al Sagsa Bar, una discoteca reconocida en Cali. Allí, aceptó participar en un reto propuesto por el establecimiento: ingerir seis bebidas alcohólicas en un tiempo determinado para ganar 1.500.000 pesos colombianos, es decir poco más de 7 mil pesos mexicanos. Según su padre, Andrés Ardila, lo hizo con la intención de ayudar económicamente a una amiga que atravesaba un momento difícil.



Reto 1: “Cucaracho” doble en 5 segundos

Reto 2: Tomarse 3 shots en 5 segundos

Reto 3: Tomarse una cerveza sin parar

Reto 4: Tomarse tres shots sin las manos

Reto 5: 13 segundos de aguardiente sin regar nada

de aguardiente sin regar nada Reto 6: 8 shots diferentes con popote

En un video difundido en redes, se ve a María José bebiendo licor blanco de rodillas, luego cerveza y más tragos, hasta que el registro se corta. Fue en el último reto donde perdió el conocimiento. Le indujeron el vómito, pero aspiró el contenido gástrico, lo que le provocó una broncoaspiración. Estuvo 17 minutos sin respirar, sin que el bar ofreciera ayuda médica inmediata.

Lee: Ella fue la famosa actriz de telenovelas que murió trágicamente en vísperas de Día de Muertos

¿De qué murió María José Ardila y qué revelaron sus familiares sobre el trágico desenlace?

María José fue trasladada por sus amigas a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el norte de Cali. Allí, según su padre, fue revivida tres veces. “Cuando yo llego a la UCI, encuentro que la han revivido tres veces, veo morir a mi hija tres veces”, relató Andrés Ardila a medios colombianos.

El 30 de octubre, los médicos decidieron desconectarla del soporte vital debido al daño cerebral irreversible. “Mi hija falleció, la desconectaron ayer a la tarde, estamos consternados en la clínica, esperando que venga Medicina Legal”, dijo su padre al diario El País.

La suegra de María José, Ingrid Bibiana Carvajal, también expresó su dolor en redes sociales: “Mis condolencias a la familia Ardila y a mi hijo. Que Dios les dé fortaleza”. El velorio se realizó en el Parque de las Banderas de Cali, donde familiares y amigos se despidieron de la joven.

Mira: ¿La influencer Baby Demoni no se quitó la vida? Nuevas imágenes cambiarían el rumbo de la investigación

"Tragedia"



Porque esta joven de 23 años, María José Ardila, murió tras participar de un desafío en un boliche. pic.twitter.com/XjiQktwBxF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 1, 2025

¿Qué investiga la Fiscalía sobre la muerte de María José Ardila y cuál sería la responsabilidad del bar Sagsa en Cali?

La Fiscalía General de la Nación de Colombia abrió una investigación para determinar si hubo negligencia o responsabilidad penal por parte del bar Sagsa. El padre de María José denunció que el establecimiento no contaba con paramédicos ni ambulancia, a pesar de promover un reto de alto riesgo. “No tenían un paramédico, una ambulancia lista, con un reto de esta categoría, en una discoteca que se supone es lo mejor que hay en Cali”, reclamó.

Además, sospecha que uno de los tragos estaba adulterado. “Tenemos las grabaciones y en algún momento dice: ‘¿Este trago qué es? Esto me supo inmundo’”, reveló Andrés Ardila. El medio local TuBarco informó que se están recolectando pruebas materiales y toxicológicas para esclarecer la causa de muerte.

El padre de la joven anunció que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. “No voy a descansar hasta que haya justicia por mi hija. No fue un accidente, fue una irresponsabilidad. Nadie la ayudó cuando más lo necesitaba”, afirmó.

Sagsa Bar emitió un comunicado lamentando lo ocurrido, pero no ha respondido públicamente a las acusaciones. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses analiza las muestras para determinar si hubo sustancias nocivas en las bebidas que consumió María José.