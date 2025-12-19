Revelan la causa de muerte de Rob Reiner y su esposa; estos son los detalles de la tragedia

Tras días de especulación y versiones encontradas, finalmente se dieron a conocer las causas oficiales de la muerte del director y actor Rob Reiner y de su esposa, Michele Reiner, un hecho que sacudió al mundo del espectáculo. La confirmación por parte de las autoridades pone fin a la incertidumbre inicial y marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado conmoción por tratarse de una de las figuras más influyentes del cine.

No te pierdas: Muere reconocido diseñador que vistió a David Bowie y Mick Jagger tras su regreso tras años de ausencia

Rob Reiner fue asesinado junto a su esposa. Te contamos los detalles. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Rob Reiner y Michele Reiner?

El pasado 14 de diciembre, Rob Reiner y su esposa Michele Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia. El hallazgo ocurrió alrededor de las 15:30 horas, momento en el que servicios de emergencia ingresaron al domicilio del cineasta tras recibir el reporte correspondiente. La confirmación del deceso sacudió de inmediato al entorno cercano de la pareja y encendió las alertas de las autoridades, que activaron los protocolos habituales ante una muerte de esta naturaleza.

En un primer momento, los cuerpos fueron identificados únicamente como dos personas de entre 68 y 78 años, de acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Bomberos. Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias, la policía confirmó que se trataba del reconocido director y actor y de su esposa Michele Reiner. La zona fue resguardada mientras peritos y agentes especializados iniciaban las primeras investigaciones, dando paso a un proceso que busca esclarecer lo ocurrido y que mantiene la atención puesta en uno de los nombres más influyentes del cine.

No te pierdas: Filtran el momento exacto del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona ¿VIDEO revela algo más?

Nick y Rob Reiner. / Foto: Captura de pantalla redes sociales

¿De qué murieron Rob y Michele Reiner?

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, murieron como consecuencia de múltiples lesiones provocadas por un objeto punzocortante, y que ambos decesos fueron oficialmente clasificados como homicidio. La revelación dio un giro definitivo a la investigación y reforzó la gravedad de un caso que desde el primer momento sacudió a la industria del entretenimiento y a la opinión pública.

El hallazgo de la pareja ocurrió luego de que Romy, hija de Rob y Michele, recibió una llamada de la masajista que tenía una cita programada en la residencia familiar, valuada en 13.5 millones de dólares. Al no obtener respuesta al llegar al domicilio, se dio aviso a las autoridades, quienes más tarde confirmaron el fallecimiento de la pareja. Según el reporte difundido, las víctimas fueron atacadas mientras se encontraban en su cama, se les cortó la garganta.

No te pierdas: Asesinan a futbolista y a su esposa, horas después, ella reaparece, tras ser declarada muerta: ¿Qué pasó?

Rob Reiner fue asesinado con arma punzocortante. / Foto: Redes sociales

¿Por qué detuvieron al hijo de Rob y Michele Reiner tras el crimen?

Horas después del doble homicidio que estremeció a Hollywood, Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Reiner, fue localizado y detenido por las autoridades tras una serie de movimientos que llamaron la atención de los investigadores. Según informó TMZ, el joven se hospedó la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, donde llegó alrededor de las 4:00 de la mañana, realizó el check-in con su propia tarjeta de crédito y reservó una habitación por una sola noche. Empleados del lugar señalaron que se mostraba confundido y desorientado, aunque no presentaba lesiones visibles ni rastros evidentes que levantaran sospechas inmediatas.

La situación dio un giro horas después, cuando el personal del hotel ingresó a la habitación tras su salida y detectó manchas de sangre en la cama, la regadera y algunos muebles, además de una ventana cubierta con sábanas. Ante estos hallazgos, el hotel notificó de inmediato a la policía; sin embargo, para ese momento Nick Reiner ya había abandonado el lugar, lo que intensificó la búsqueda por parte de las autoridades.

Finalmente la localización y detención del joven se concretó en la vía pública. En un video, se observa a Nick Reiner entrando a una tienda de conveniencia, vistiendo una chamarra deportiva verde, blanca y negra, una gorra negra y una mochila roja, donde compra una bebida y sale con aparente normalidad. Hasta ahora, la policía de Los Ángeles no ha confirmado más personas detenidas ni ha detallado el móvil del crimen, mientras la investigación continúa abierta.

No te pierdas: Muere Lucero López, ex Reina de belleza mexicana, de 22 años de edad, en trágico accidente automovilístico