Fue uno de los cantantes más populares de México, pero lo mataron abruptamente, ¿asalto o crimen pasional?

A lo largo de la historia, México se ha tenido que vestir de luto por la muerte de grandes cantantes. Algunos ejemplos son Juan Gabriel, José José y Dulce, quienes siguen siendo recordados por sus icónicos sencillos y carisma en el escenario.

En esta ocasión, hablaremos de Víctor Yturbe “El Pirulí”, quien en su momento fue uno de los artistas mexicanos más influyentes. Murió de manera abrupta tras un ataque armado y, hasta el día de hoy, el asunto sigue siendo todo un misterio.

¿Quién era Víctor Yturbe “El Pirulí”?

Víctor Yturbe “El Pirulí”, cuyo nombre real era Víctor Manuel de Anda Yturbe, fue un reconocido cantante mexicano de boleros. Originario de Guadalajara, Jalisco, nació el 8 de mayo de 1936. Tenía 51 años al momento de su muerte.

A diferencia de otros artistas, la fama llegó de manera casual. Y es que, durante los años 60, mientras se recuperaba de un accidente laboral en Acapulco, empezó a cantar en el bar de un hotel. A partir de allí, se interesó en el mundo artístico y comenzó a componer sus propios temas.

Posteriormente, tuvo la oportunidad de grabar su primer álbum. Se especializaba en boleros y baladas. Algunos de sus sencillos más reconocidos son:

Verónica

Motivos

Miénteme

Señora

Mil besos

Felicidad

Puerto Vallarta

Se ganó el apodo de ‘El Pirulí’ durante su época trabajando como payaso acuático en Acapulco. Además de artista, se desempeñó como locutor y empresario. También actuó en un par de películas y diversos programas de televisión.

En cuanto a su vida personal, estuvo casado con Irma Pérez Guereña desde 1964 con quien tuvo 4 hijos; uno de ellos murió cuando apenas tenía un año de nacido.

¿Cómo murió Víctor Yturbe “El Pirulí”?

Víctor Yturbe “El Pirulí” murió el 29 de noviembre de 1987. Se encontraba descansando en su casa en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, cuando escuchó que tocaban la puerta. Debido a que su hija había salido momentos antes sin su llave, el famoso se apresuró a abrir.

Sin mediar palabras, le dispararon en múltiples ocasiones, muriendo casi al instante. Según reportes de ese entonces, el artista había sido amenazado de muerte horas antes de su asesinato. Al hacer una reconstrucción de los hechos, las autoridades se dieron cuenta de que la escena había sido alterada. No faltaba nada de valor.

También se descubrió un sillón ensangrentado en el río Moritas de Atizapán. Dicho mueble coincidía con el que se encontraba en la casa del occiso, lo que generó aún más confusión y muchas teorías sobre el motivo del ataque.

Su deceso fue sumamente mediático, principalmente después de que medios impresos mostraran su cuerpo sin censura, algo que actualmente sería sumamente criticado.

¿Por qué mataron a Víctor Yturbe “El Pirulí”?

Lastimosamente, la muerte de Víctor Yturbe “El Pirulí” jamás pudo resolverse. El caso fue cerrado oficialmente en 1987. Las autoridades explicaron que la poca cooperación de la familia y su insistencia en tratar el siniestro como un simple “asalto”, así como la escena del crimen aparentemente modificada, hacían imposible esclarecerlo.

Sin embargo, las especulaciones no faltaron; te dejamos las más sonadas:

P osible motivo 1: Su esposa le disparó y un amigo de ella la ayudó a modificar la escena para no ser descubierta.

Su esposa le disparó y un amigo de ella la ayudó a modificar la escena para no ser descubierta. Posible motivo 2: El cantante tuvo una aventura con la pareja de un criminal. Este último, al enterarse, mandó a matarlo.

El cantante tuvo una aventura con la pareja de un criminal. Este último, al enterarse, mandó a matarlo. Posible motivo 3: El cantante tendría nexos con el crimen organizado. Les debía dinero y, al no pagar, lo mataron en represalia.

La más aceptada es la tercera, pues muchos decían que el artista tenía un gran estilo de vida que “no correspondía” a su profesión. Y es que tenía varias propiedades, así como un rancho de 21 hectáreas en Puerto Vallarta.

