Muere icóno del K-Pop a los 27 años de edad: ¡La cantante era vocalista de un famoso grupo!

Nuevamente el mundo del K-pop y de la música se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una querida cantante surcoreana e integrante de un famoso dúo. La noticia fue difundida este miércoles por su agencia musical a través de un comunicado publicado en redes sociales. ¿Quién es y de qué murió?

¿Qué famosa cantante de K-Pop murió, HOY 29 de enero?

Este jueves 29 de enero se confirmó, vía redes sociales, la muerte de Mo Soo-jin, famosa cantante de K-Pop, quien también era parte del dúo musical “Acoustic Collabo”, a los 27 años de edad.

Según el mensaje difundido por Panic Button, agencia de Mo Soo-jin, se confirmó que la intérprete falleció hace ya varios días: “ nos dejó el pasado 25 de enero ”.

Asimismo, se informó que los servicios funerarios se llevaron a cabo de manera privada y solo con la asistencia de familiares y amigos. El comunicado de la agencia incluye un llamado a los seguidores para evitar especulaciones o rumores infundados.

¿De qué murió la cantante de K-Pop, Mo Soo-jin?

La muerte de Mo Soo-jin ha generado varias especulaciones y es que para muchos es difícil creer que su vida se acabe a los 27 años, y más aún cuando no había una enfermedad o padecimiento que se supiera.

El comunicado compartido por su agencia también abordó las causas de su partida, pero señalaron que no se harían públicas por deseos de la familia:

“ La familia de la difunta lamenta profundamente la repentina y trágica noticia. De acuerdo con sus deseos, no se revelará información detallada, incluida la causa de la muerte, por lo que les pedimos su generosa comprensión ”, expresaron.

La noticia ha generado gran conmoción entre los fans del K-pop, quienes recurrieron a redes sociales para rendir homenaje a la joven artista. Algunos de los comentarios especulan que ella atentó contra su vida y se unió al “club de los 27", idea que ha cobrado fuerza debido a la discreción de la información. Hasta el momento no se ha confirmado esa versión, por lo que es un rumor.

¿Cuál es la trayectoria de la cantante que murió Mo Soo-jin?

Mo Soo-jin se unió al dúo Acoustic Collabo en 2018, convirtiéndose en la tercera vocalista del grupo. Su participación marcó un momento clave en la evolución de la agrupación, que había logrado consolidarse en la escena musical coreana gracias a su estilo único, que combina elementos del pop con baladas acústicas de gran sensibilidad.

Durante su etapa con el dúo, Mo Soo-jin contribuyó en el tercer disco de la banda, titulado Good to be with you, donde su interpretación fue destacada tanto por críticos como por los fans.

Además de su labor con Acoustic Collabo, Mo Soo-jin incursionó en su carrera como solista, lanzando en junio de 2025 su primer sencillo, Your universe. La canción recibió elogios por su emotiva interpretación y por el estilo melódico que caracterizaba a la cantante, consolidando su capacidad para conectar con el público más allá de la agrupación.

