Exreina de belleza señala a Ricky Martin como el tercero en discordia de su relación con su exnovio: ¿Quién es?

¡Se destapó una historia que ya da de qué hablar! La influencer y exreina de belleza Kelly Reales sorprendió al revelar que su relación con el modelo Max Barz llegó a su fin, luego de señalar una presunta infidelidad que involucra al cantante Ricky Martin, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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Ricky Martin es señalado como tercero en discordia por exreina de belleza: esto se sabe. / Redes sociales

¿Qué dijo Kelly Reales sobre una presunta infidelidad de su ex con Ricky Martin?

La influencer y exreina de belleza Kelly Reales abrió un nuevo capítulo en la historia de su ruptura con el modelo Max Barz, al compartir en un reality show detalles sobre una presunta infidelidad que, según su versión, involucra al cantante Ricky Martin. Su relato comenzó con una imagen que, dijo, llamó su atención días antes de viajar a Tailandia.

“Ricky justo sube una foto unos cinco días antes de que yo vaya, de que él me había comprado mi tiquete a Tailandia, con unos pies, una chancleta. Sale él y otra persona. Literal fue una historia en Instagram” Kelly Reales

Según relató, fue alguien cercano quien le hizo notar un detalle: “Mi mejor amigo lo ve y dice: ‘Kelly, estos no son los pies de este man’’. Y yo lo veo y no los reconozco. Yo le dije, ‘Papi, no creo’. Pero igual, guárdala para ver porque voy a estar pendiente ahora que llegue”.

La influencer también habló sobre el momento en que decidió confrontar la situación. “Cuando yo lo enfrento, me dijo: ‘No, nosotros somos amigos, que no pasa nada, que no sé qué’”, explicó, al referirse a la respuesta que recibió.

Sin embargo, aseguró que la decisión de terminar la relación se dio tras observar otros elementos: “Yo lo dejo porque veo muchas cosas, obviamente que no van conmigo, y me largo para otro lado y lo dejé ahí”.

Finalmente añadió que, tras ese episodio, la situación continuó generándole dudas. “Él montó una foto en Tailandia con Ricky Martin”, dijo, en referencia a otra publicación que, según su testimonio, reforzó las sospechas que había comenzado a notar desde antes de su viaje.

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¡Ricky Martin en medio del drama! Exreina de belleza lo acusa de ser el tercero. / Redes sociales

¿Cómo fueron captados Ricky Martin y Max Barz en Tailandia?

En agosto de 2024, a un año de su separación de Jwan Yosef, el cantante Ricky Martin compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de sus viajes por distintos destinos internacionales. Entre los lugares que mostró se encuentran Turquía, Azerbaiyán y Tailandia, donde mostró momentos de descanso y recorridos por paisajes y espacios turísticos.

Dentro de esas publicaciones, algunas imágenes del cantante boricua llamaron la atención al estar acompañado del modelo Max Barz, con quien fue visto en ese periodo. Estas apariciones coincidieron con versiones que comenzaron a circular en ese momento, en las que se señalaba al modelo como una posible figura relacionada con el proceso de su divorcio.

De acuerdo con lo que se mencionaba entonces, ambos habrían coincidido en Tailandia durante ese viaje, lo que reforzó la conversación en torno a su cercanía. Las imágenes compartidas por el propio cantante revelaban la cercanía entre ambos en medio de rumores de romance y ahora de presunta infidelidad revelados por Kelly Reales.

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Ricky Martin y Max Barz. / Redes sociales

¿Quién es Kelly Reales, que acusa presunta infidelidad de su novio con Ricky Martin?

Kelly Reales es una creadora de contenido y exreina de belleza originaria de Colombia, nacida el 22 de octubre de 1997. Ha destacado en plataformas digitales como TikTok, donde comparte videos de lip-sync, baile y dinámicas con su audiencia, lo que le ha permitido reunir más de un millón de seguidores desde que inició su cuenta en 2019.

Además de su presencia en redes sociales, Reales participó en certámenes de belleza y obtuvo el título de Miss Universe Bolívar 2024, lo que amplió su visibilidad en distintos espacios. Su contenido suele estar acompañado de música de artistas internacionales y tendencias digitales, combinando entretenimiento con interacción constante con sus seguidores.

Recientemente, su nombre se volvió tendencia tras señalar al cantante Ricky Martin como presunto tercero en discordia en su relación con el modelo Max Barz.

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