Emilio Osorio presume físico de impacto en redes sociales: ¡El cantante luce lavadero! FOTO

Emilio Osorio, recordado por su trabajo en telenovelas y series juveniles, ha impactado las redes sociales, luego de compartir una imagen con poca ropa y demostrando que el ejercicio puede dar grandes resultados. Te mostramos la imagen que enciende a sus seguidores.

Emilio Osorio ha sido criticado por algunos usuarios de redes sociales por su actitud tras ruptura con Leslie Gallardo. ¿Ya sale con alguien más? / Redes sociales.

¿Emilio Osorio tiene novia actualmente?

En múltiples ocasiones los fans de Emilio Osorio, actor y cantante, se han preguntado si actualmente tiene pareja, pues después de su ruptura de la influencer Leslie Gallardo, no se le ha visto con alguien.

Niurka Marcos, madre del intérprete, contó hace unos meses que Emilio ya estaba saliendo con una chica, y que probablemente podría tratarse de su nueva nuera:

“ Emilio anda detrás de los huesos de una, pero está en proceso, se está portando bien. Está haciendo su labor porque la niña es una hija de casa, está haciendo su labor de convencimiento, porque el papá es de esos papás de miedo ”, contó Niurka.

En las redes de Emilio no se nota la presencia de alguna pareja o presunto “ligue”, por lo que se presume que el actor estaría soltero actualmente. Esto solo es una teoría de internautas, por lo que no es información oficial.

Te puede interesar: ¿Emilio Osorio estrenaría romance? Niurka revela que está conquistando a una “chica bien” ¿Quién es?

Emilio Osorio, Instagram / IG: emilio.marcos

¿Cuál es el físico actual del actor y cantante Emilio Osorio?

Las redes sociales se revolucionaron durante las últimas horas, tras la publicación de una fotografía de Emilio Osorio en la que muestra el cambio físico que ha tenido durante los últimos meses.

El también cantante fue etiquetado por su coach y nutriólogo, quien lo felicitó por su nueva apariencia:

“ Este es un post de reconocimiento a tu disciplina y al amor que le pusiste a tu proceso. Sin faltar a un entrenamiento, sin fallar en tus comidas, sin decir nunca que no podías levantar el peso que te ponía, sin quejas, solo trabajo duro ”, se lee.

Los comentarios no se hicieron esperar, sus seguidores lo “chulearon” tras mostrar su abdomen de lavadero:



“Madre de Dios, qué guapo”,

“Está perfecto” y,

“Todo que ver con él”.

Con su cambio físico, se espera que Emilio Osorio aparezca en un nuevo proyecto televisivo.

Lee: Emilio Osorio es llamado el nuevo Nodal tras ser relacionado con la hija de Sergio Sendel

¿Quién es Emilio Osorio y en qué programas ha participado?

Emilio Osorio es hijo del productor de televisión Juan Osorio y de la actriz y cantante Niurka Marcos, lo que lo colocó desde muy pequeño en el ojo público.

Emilio inició su carrera como actor en telenovelas infantiles y juveniles de Televisa. Uno de sus primeros trabajos fue en Porque el amor manda.

Su salto a la popularidad llegó con la telenovela Mi corazón es tuyo, donde interpretó a “Sebastián Lascuráin”, posteriormente participó en producciones como:



Sueño de amor y,

y, Mi marido tiene familia, donde interpretó a “Aristóteles Córcega”, uno de sus papeles más importantes.

Gracias a este personaje protagonizó el spin-off Juntos el corazón nunca se equivoca, donde compartió créditos con Joaquín Bondoni, formando una de las parejas más populares de la televisión juvenil en ese momento: Aristemo.

Tal vez te interese: ¿Leslie Gallardo confirma rumores de infidelidad de Emilio Osorio? “Lo voy a aclarar de una vez” VIDEO