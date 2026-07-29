De pretender a Martha Higareda a ¿acosar a cuatro mujeres? Actor es denunciado por abuso y ¡él se defiende!

Un famoso actor y cantante, quien presuntamente intentara coquetear con Martha Higareda, fue acusado recientemente de presuntamente agredir íntimamente a cuatro mujeres, las cuales, dieron a conocer todos los detalles. Te contamos de quién se trata.

Expretendiente de Martha Higareda es acusado de agresión sexual / Facebook: Martha Higareda

¿Quién es el “exligue” de Martha Higareda acusado de agresión íntima?

Se trata del actor y músico Jared Leto, vocalista de la banda Thirty seconds to mars, quien mediante un documental fue señalado de presuntas agresiones sexuales contra varias mujeres.

El documental, titulado Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood, reúne los testimonios de diez mujeres, nueve de las cuales hablan públicamente por primera vez sobre las presuntas experiencias que vivieron con el actor.

Las denunciantes describen distintos episodios de presunto abuso, mientras que Leto sostiene que todas las acusaciones carecen de fundamento.

Las acusaciones abarcan un periodo de más de una década y fueron realizadas por mujeres que afirman haber tenido contacto con Jared Leto entre 2002 y 2016. Según los testimonios recopilados en la producción de la BBC, algunas de las denunciantes aseguran que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.

Dos mujeres señalaron que fueron víctimas de presuntas agresiones cuando tenían 17 años . Otra afirmó que, cuando tenía 19 años, el actor supuestamente la amenazó con cometer una agresión íntima.

Te puede interesar: Scarlett Johansson y Jared Leto ¿más que amigos?

Jared Leto acusado de agresión sexual / Redes sociales

¿El actor y cantante Jared Leto se declara culpable de acusaciones en su contra?

Frente a la difusión del documental, el actor Jared Leto emitió un comunicado a través de sus representantes en el que rechazó categóricamente todas las acusaciones en su contra.

Nunca he agredido se...almente a nadie en toda mi vida. (...) Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas. Comunicado del equipo de Jared Leto

Hasta el momento, el actor no ha ofrecido una conferencia de prensa ni ha realizado declaraciones adicionales más allá del comunicado difundido por su equipo.

Durante 2025, diversas mujeres también lo señalaron por presuntas agresiones en una investigación publicada por la revista digital estadounidense Air mail. En aquel momento, el actor negó igualmente cualquier conducta inapropiada y rechazó las versiones difundidas.

Lee: FOTO: ¡Increíble! Jared Leto luce extremadamente delgado

¿Quién es Jared Leto y por qué fue relacionado con Martha Higareda?

Jared Leto es un actor, músico, director y productor estadounidense relacionado en México a Martha Higareda, pero también reconocido por su participación en diferentes producciones.

A lo largo de su carrera ha destacado por interpretar personajes y por ser el vocalista de la banda de rock alternativo Thirty seconds to mars.

Como actor participó en importantes películas como:



Suicide squad (2016),

(2016), Blade runner 2049 (2017) y,

2049 (2017) y, Morbius (2022).

Martha Higareda fue quien reveló que Jared Leto la pretendió durante un evento, pues notó que la miraba en distintas ocasiones.

Jared Leto y Martha Higareda / Redes sociales

Aunque pudo darse algo, ella aceptó que lo bateó, pero no por grosería, si no porque ella se encontraba en una relación:

Tenía pareja y no me parecía correcto. Jared Leto

Estas declaraciones fueron polémicas en el momento, ya que una gran parte de usuarios en redes aseguran que no sucedió.

Tal vez te interese: Will Smith pone en duda historia de Martha Higareda: “Jamás la había escuchado”