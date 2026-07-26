A Fabián Lavalle le recuerdan supuesto escándalo con las ‘chicas buena onda’ tras presunto acoso a un joven

En los últimos días, Fabián Lavalle ha estado en medio de la polémica luego de que un joven asegurara que el conductor quiso subirlo a su camioneta. Este tema ha hecho que muchos recuerden la agresión que Lavalle sufrió mientras buscaba divertirse con “chicas buena onda”.

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Fabián Lavalle acusado de acosar a un joven / Redes sociales

¿Por qué acusan a Fabián Lavalle de presunto acoso a un joven?

Hace unos días, se hizo viral un video de un joven que decía haber visto a ‘Fabiruchis’ en las calles de la Ciudad de México. Según su testimonio, el presentador de espectáculos, presuntamente, lo quiso subir a su camioneta.

“Chavos, no estoy mam.... Está Fabiruchis en Reforma queriéndome subir a su camioneta. Y no es broma. Definitivamente la cosa más random que me ha pasado en un rato”, indicó. Al mismo tiempo, mostró un vehículo, supuestamente, muy parecido al que el conductor suele manejar.

Posteriormente, diversos usuarios aseguraron que, según ellos, el coche que se ve en la grabación sí era el que maneja Lavalle. Aunque el joven contó la anécdota con cierto humor, muchos señalaron que el famoso habría, presuntamente, acosado al chico, cuya identidad no se ha revelado hasta el momento.

Incluso surgieron algunos testimonios de usuarios que afirman haber vivido situaciones similares con Fabián. Hasta ahora, el conductor no se ha pronunciado al respecto. Estos son los comentarios que se le podían leer en redes sociales:

“Te vio ‘chavo buena onda’”

“Te creo totalmente, estuve presente cuando le hizo lo mismo a alguien muy cercano”

“Tratar de subirlo a su camioneta es delito”

“Las mujeres lo vivimos a diario”

“No eres el único ni es broma, a mí me lo hizo en Masaryk, en Polanco”

“Eso se llama acoso”

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‼️ EXPUESTO | Joven asegura que el conductor FABIÁN LAVALLE QUERÍA SUBIRLO A SU CAMIONETA en la zona rosa en Ciudad de México 😱😳😳



Los hechos ocurrieron anoche en la avenida Reforma y la calle de Varsovia, en la colonia Juárez.



Me informan que efectivamente FABIRUCHIS tiene… pic.twitter.com/0W1ymznXlw — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 17, 2026

Fabián Lavalle y el escándalo de las chicas ‘buena onda’

Todo esto ha hecho que muchos recuerden lo sucedido con Fabián Lavalle y las llamadas ‘chicas buena onda’. Este suceso data de octubre de 2007. En aquel entonces, se dio a conocer que el famoso fue hospitalizado tras recibir una golpiza.

Al salir de la clínica, Lavalle contó su versión de lo ocurrido. Según se dijo, el presentador estaba transitando por las calles de CDMX cuando un hombre llamado Alfredo Cervantes le habló para invitarlo a una fiesta con “chicas buena onda”, es decir, trabajadoras s...x...s.

Supuestamente, cuando llegaron al hotel, el hombre le robó y lo golpeó fuertemente. Posteriormente huiría de la escena, dejándolo sin ropa y amarrado. A los seis días del hecho, Cervantes fue capturado. Tras un juicio, fue hallado culpable de robo agravado y lesiones. Lo condenaron a cinco años de prisión.

Aunque no se sabe qué pasó con Alfredo tras salir de la cárcel, en su momento ofreció su lado de la historia. Dijo ser un trabajador s...x...l y que ya había tenido encuentros con Lavalle en al menos tres ocasiones. Sostuvo que lo golpeó después de que Lavalle se negara a pagar por un servicio.

Cabe mencionar que, años después de los acontecimientos, Fabián negó haber dicho la frase ‘chicas buena onda’. Aseguró que todo fue un invento.

Fabián Lavalle “Hubo una historia que vendieron que no fue cierta y cuando me di cuenta del tamaño del ped… que se armó y que se había construido una telenovela sobre eso no es que hubiese querido ocultar y fue un intento de secuestro que nadie entendió y la frase que nunca dije fue: ‘chicas buena onda’. Me decían eso y yo: ‘¿de qué hablan?’”

Fabián Lavalle agredido por un sexoservidor / Mezcalent

¿Quién es Fabián Lavalle?

Fabián Lavalle es un conductor y periodista de espectáculos mexicano.

Ha sido apodado ‘Fabiruchis’.

Tiene 67 años.

Ha participado en diversos programas de espectáculos y actualmente trabaja en ‘Chismorreo’.

No se sabe si tiene pareja, ya que es muy reservado en cuanto a su vida personal.

En su momento, confesó que tenía un hijo, producto de una relación pasada.

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