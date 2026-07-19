¿Fabián Lavalle señalado de presunto acoso a un hombre en plena calle? ¡Aseguran se lo quería llevar! VIDEO

Una nueva controversia envuelve a Fabián Lavalle (asaltado recientemente), mejor conocido como “Fabiruchis”, luego de que un internauta grabara el momento en el que presuntamente el conductor de espectáculos intentara “subirlo” a su camioneta. ¿Qué pasó exactamente?

Fabián Lavalle “Fabiruchis” señalado de presunto acoso / IG: @fabianlavalle

¿Por qué acusan a Fabián Lavalle “Fabiruchis” de presunto acoso a hombre?

Fabián Lavalle, mejor conocido como “Fabiruchis”, se encuentra en el centro de la controversia, luego de que un joven difundiera un video en el que asegura que el conductor de espectáculos intentó convencerlo de subir a una camioneta en calles de la Ciudad de México.

El señalamiento comenzó a circular a través de redes sociales, donde se compartió la grabación acompañada del testimonio del joven:

Está “Fabiruchis” en Reforma, queriéndome subir a su camioneta. No es broma. Definitivamente la cosa más random que me ha pasado en un rato. Internauta

Este momento causó diferentes comentarios en redes sociales, reprobando lo que presuntamente hizo Fabián Lavalle. ¿Cómo respondió el conductor?

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‼️ EXPUESTO | Joven asegura que el conductor FABIÁN LAVALLE QUERÍA SUBIRLO A SU CAMIONETA en la zona rosa en Ciudad de México 😱😳😳



Los hechos ocurrieron anoche en la avenida Reforma y la calle de Varsovia, en la colonia Juárez.



Me informan que efectivamente FABIRUCHIS tiene… pic.twitter.com/0W1ymznXlw — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 17, 2026

¿Cómo reaccionó Fabián Lavalle “Fabiruchis” sobre las acusaciones de presunto acoso?

El video no muestra el momento exacto del presunto acercamiento de Fabián Lavalle con el joven, sino que presenta el testimonio del hombre junto con imágenes del automóvil señalado. Debido a ello, hasta el momento no existe evidencia adicional que confirme lo relatado.

Hasta el momento de esta nota, Fabián Lavalle no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones difundidas en redes, por lo que se desconoce su versión de los hechos.

Aquí algunos de los comentarios de internautas en redes:



“A mí me pasó lo mismo en un gym”,

“Quizá Fabiruchis le propuso algo”,

“Qué asquito, no permitan ni normalicen el acoso, es delito” y,

“Se le llama ligar y todos lo hacemos”.

Por ahora, el caso permanece solo con la versión del joven, así que no se sabe si realmente las cosas sucedieron de tal manera. ¿Será que sí?

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Fabián Lavalle señalado de presunto acoso / IG: @fabianlavalle / Telediario

¿Quién es Fabián Lavalle y cuál es su trayectoria?

Fabián Lavalle, conocido como “Fabiruchis”, es un periodista, conductor y comentarista de espectáculos mexicano con una trayectoria de varias décadas en medios de comunicación.

A lo largo de su carrera ha colaborado en diversos programas de radio y televisión, consolidándose así como uno de los periodistas de espectáculos más conocidos del país.

Ha formado parte de programas como:



Hoy,

La oreja,

Con todo y,

y, Chismorreo.

Además de la televisión, Fabián Lavalle (quien sufriera la muerte de su madre hace poco más de un año) ha trabajado en estaciones de radio, revistas y portales de entretenimiento, realizando entrevistas y coberturas de eventos relacionados con el cine, la música, el teatro y la televisión.

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