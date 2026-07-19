José Eduardo Derbez revela si se haría una cirugía estética, ¿quiere cambiar su cuerpo?: “Me gustaría”

Después de que José Eduardo Derbez se sinceró sobre su amistad con Paul Stanley, el hijo de Eugenio Derbez confesó si le gustaría realizarse algún procedimiento estético que le ayude a mejorar un aspecto de su cuerpo. ¿Quiere ser más alto? Te contamos.

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¿José Eduardo Derbez quiere cambiar algo de su cuerpo? / Instagram: @jose_eduardo92

¿Qué procedimiento estético se quiere hacer José Eduardo Derbez?

En un nuevo episodio de su programa ‘Mixologando’, José Eduardo Derbez, quien recientemente revivió el pleito de sus papás, confesó si le gustaría realizarse algún procedimiento estético en una plática con Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’.

Aunque en un principio el conductor de ‘Miembros al aire’ bromeó con estar molesto por la pregunta sobre cirugías estéticas, terminó por confesar que sí le gustaría mejorar una parte de su cuerpo: la altura.

“Estoy muy a gusto... Sí me gustaría ser como 5 centímetros más alto”. José Eduardo Derbez

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José Eduardo Derbez confesó que le gustaría ser más alto. / Instagram

¿José Eduardo Derbez ya se ha hecho cirugías estéticas?

De acuerdo, José Eduardo Derbez, aunque sí le gustaría tener más altura, considera que existen otros métodos que le pueden conceder su deseo sin necesidad de someterse a procedimientos estéticos, pese a que Gomita le habló sobre una cirugía en las rodillas, él la descartó por completo.

En la plática con la exhabitante de La casa de los famosos México, contó que se compró unos zapatos con tipo tacón para ser más alto por que no le gustan los doctores, por lo que hasta ahora no cuenta con ninguna cirugía estética.

“Le tengo mucho miedo a los doctores y a las agujas. Mejor unas plantillas. Una vez usé unos (zapatos) que te subían 7 centímetros”, contó el actor y conductor.

Su confesión ocasionó todo tipo de comentarios entre los usuarios; mientras algunos aseguraron que tenía una estatura perfecta, otros bromearon sobre la situación. “Eres perfecto, mi niño, no te hagas nada”, “Es perfecto” y “José Eduardo, eres tan natural”, con algunos de los comentarios que se leen en redes.

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¿Cuál es la cirugía para ser más alto de la que Gomita le habló a José Eduardo Derbez?

Es un procedimiento quirúrgico muy complicado que se llama distracción osteogénica o elongación ósea.

o Aunque originalmente fue desarrollado para corregir deformidades congénitas o las consecuencias de accidentes, actualmente también se usa con fines estéticos para incrementar la altura.

para incrementar la altura. El método consiste en realizar una fractura controlada en el hueso (fémur o tibia) y colocar un dispositivo electromagnético interno (como el clavo PRECICE) dentro de la médula ósea.

Los imanes controlan el clavo de forma remota desde fuera, sin fijadores metálicos externos.

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