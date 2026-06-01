¿Victoria Ruffo despreció el regalo de José Eduardo Derbez? “No acepto cosas que no sean caras” VIDEO

Semanas después de que Victoria Ruffo respondió a los rumores falsos sobre su muerte, celebró con bombos y platillos su cumpleaños número 64 rodeada del cariño de amigos y familiares.

Durante un encuentro la prensa, la ‘queen de las telenovelas’ se sinceró sobre el significado que ahora tiene cunplir un año más de vida, pero sorprendió al revelar el “costoso” regaló que recibió de su hijo José Eduardo Derbez, fruto de su relación con Eugenio Derbez.

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José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo / Instagram: @jose_eduardo92

¿Qué siente Victoria Ruffo de cumplir 64 años?

En la plática con medios, la protagonista de “Corona de lágrimas” admitió que la ausencia de su mamá aún sigue pegando en ese tipo de celebraciones, pero agradece a Dios contar con sus hijos, su marido y sus hermanas.

Además aseguró que la presencia de su nieta, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, hace toda la diferencia. “Una nieta hermosa que cada día la disfruto más”, resaltó.

Asimismo, compartió que para ella lo más importante ahora es “la salud, procurarse y estar bien para uno mismo y para la familia"; aunque reconoce el cariño y las muestras de afecto que le brindan sus seres queridos en un día tan especial.

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Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Cuál fue el regalo “carísimo” que José Eduardo Derbez le dio a su mamá?

Victoria Ruffo dejó claro que lo más importante para ella es la salud y el bienestar, pero no pudo evitar bromear sobre el regaló que su primogenito le entregó con motivo de su cumnpleaños.

“José Eduardo hoy llegó y me regaló una mascada muy bonita y muy cara, carísima de París, porque yo no acepto cosas que no sean caras”. Victoria Ruffo

Pese a que José Eduardo Derbez destapó recientemente la fuerte pelea que tuvo con su mamá, la declaración de la actriz de “Simplemente María” deja al descubierto la buena relación que tienen madre e hijo.

¿Quién es el esposo de Victoria Ruffo y qué le regaló?

Luego de que Victoria Ruffo lanzó un contundente mensaje a Eugenio Derbez al enterarse de su fortuna, la actriz fue cuestionada sobre el regalo que su esposo le dio con motivo de su cumpleaños. ¿Fue igual de caro que el de su hijo?

De acuerdo con la intérprete de “La madrastra” su esposo, Omar Fayad, con quien está casada desde 2001, le “mandó unas flores, unas orquideas, dividas, hermosas”. De igual forma, el resto de sus hijos, Anuar y Victoria, la sorprendieron con un regalo similar.

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