¿Paola Dalay quería con Vadhir Derbez? Reviven VIDEO de presunto coqueteo antes de su relación con José Eduardo

La polémica no deja a la familia Derbez, en este caso a los hijos de Eugenio. En las últimas horas, un video protagonizado por Vahdir Derbez y Paola Dalay (pareja de José Eduardo Derbez) generó críticas, pues aseguran que hubo un claro coqueto hace algunos años. Te lo mostramos.

Paola Dalay habla sobre la denuncia contra Vadhir Derbez y reacciona a la polémica. / Redes sociales

¿Cuándo comenzó la relación entre José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez?

La relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzó en 2020, después de conocerse a través de redes sociales. En diversas entrevistas, Paola ha señalado que fue así que lograron interactuar: “ Nos conocimos por Instagram ”, dijo durante una dinámica.

Con el tiempo, la conexión entre ambos dejó de limitarse a las redes sociales y comenzó a transformarse en una relación cada vez más sólida. En el perfil de la influencer, una de las primeras fotografías donde aparecen juntos fue publicada en marzo de 2020, por lo que se estima que su romance inició poco antes de la pandemia.

Actualmente, la pareja ya comparte una vida familiar junto a su hija, quien nació en el 2024.

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Con el corazón roto, José Eduardo Derbez y Paola Dalay enfrentan el adiós más difícil. / Instagram: @paoladalay22_03

¿Por qué aseguran que Paola Dalay quería un noviazgo con Vadhir Derbez?

En un clip que se volvió tendencia nuevamente, aparece Vadhir Derbez pronunciando la frase “ oye, me gustas ”, mientras Paola Dalay responde desde la clásica pantalla dividida que caracterizaba la función “Dúo” de TikTok. Esta herramienta permitía grabar reacciones o actuaciones simultáneas junto a videos de otros creadores.

A lo largo del video, Paola Dalay responde, aunque de forma cómica, a lo creado por Vadhir, pero con un mensaje que muchos interpretaron como una forma de acercarse a él. Estos fueron algunos de los comentarios:



“Qué dijo, no pudo con uno pero con el otro hermano seguro me quedo” y,

“Ella dijo... con el Derbez que caiga”.

Sin embargo, varios seguidores de la familia Derbez recordaron que el clip fue grabado antes de que Paola y José Eduardo consolidaran su noviazgo.

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¿Cómo es la relación entre Paola Dalay y la familia Derbez?

Otro aspecto que constantemente genera interés entre los seguidores de la pareja es la relación de Paola Dalay con la familia Derbez.

La reciente polémica con Vadhir Derbez, quien fue acusado de presuntamente abusar de una joven, fue uno de los momentos en los que Paola mostró respaldo a su cuñado, esperando que se haga justicia:

Sabe que estamos para lo que necesite y espero que se haga justicia. Es complicado, pero saldrá la verdad. Estoy en shock, habrá que ver, habrá que investigar y espero que salga la verdad. Da tristeza, le tengo un cariño y está feo ver así a alguien de tu familia. Lo único que tengo que decir es que esté tranquilo, la verdad saldrá, se hará justicia, sabe que estamos para apoyarlo. Paola Dalay

Por otro lado, en algunos de los videos compartidos por el propio José Eduardo en YouTube, contó que su madre, Victoria Ruffo, acostumbraba hacer bromas con sus exnovias, algo que con Paola ya no sucedió.

Actualmente, la pareja conformada por José Eduardo y Paola Dalay ha optado por mantener gran parte de su vida privada lejos de los escándalos mediáticos.

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