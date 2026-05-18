¿José Eduardo Derbez en crisis con su novia? ¡No la quiere en De viaje con los Derbez! ¿Dardo a Mauricio Ochmann?

José Eduardo Derbez dio a conocer los motivos por los que su pareja Paola Dalay no participa en el reality show familiar De viaje con los Derbez, ¿les da miedo correr con la misma suerte que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, que terminaron separados o hay crisis? Te contamos qué dijo el actor.

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José Eduardo revela por qué Paola Dalay no participa en De viaje con los Derbez. / Redes sociales

¿Por qué se separaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

La relación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez llegó a su fin tras un proceso que, según ha contado el propio actor, se dio de manera consciente y dialogada. En entrevista con Yordi Rosado, explicó que fue él quien en su momento inició la incómoda plática.

“A mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle: ‘creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años. Tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo y tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso, y yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie’”. Mauricio Ochmann.

Durante la charla, detalló que la decisión no fue repentina, sino el resultado de un periodo en el que ya enfrentaban complicaciones, incluso, dijo “intentamos ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo; siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos y a transitar los cambios de la relación, porque cada quien lo vivió distinto”.

“Fue llegar a ese estado de entendimiento, de que somos familia por nuestra hija. Nos acompañamos y hablamos todos los días, ella se apoya en mí y yo me apoyo en ella, hemos armado una muy bonita amistad, una familia y un vínculo muy padre”, puntualizó Mauricio Ochmann sobre su ruptura con Aislinn Derbez.

Sin embargo, su ruptura fue muy sonada porque se dio luego de que la pareja participó en De viaje con los Derbez, incluso llevaron a su hija en aquel entonces, lo que provocó el inicio de especulaciones de que la ruptura fue tras su entrada al reality show. Incluso, en su momento, Ochmann declaró que fue una muy mala experiencia para él, pues la producción los obligaba a fingir peleas para generar mayor drama, lo que terminó afectando su relación.

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez enfrentaron una crisis cuando participaron en De viaje con los Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Paola Dalay ha salido en De viaje con los Derbez?

En la última temporada de De viaje con los Derbez, la familia realizó un recorrido por Japón, aunque uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por José Eduardo Derbez. Durante uno de los episodios, el actor decidió separarse un momento de su familia para ir a un bar y relajarse mientras estaba lejos de casa. “Ya que logré escapar de la familia y que Paola no me contestó la videollamada, me vine a un bar a echarme unos sakecitos porque en mi pueblo veneno mata veneno, pues meterle un poquito para que tu cuerpo se establezca”, comentó entre risas.

Mientras se encontraba en el lugar, el hijo de Victoria Ruffo logró comunicarse con Paola Dalay, quien apareció de manera virtual en el reality show. Durante la plática, la influencer le preguntó si ya había hecho amigos en Japón, pues estaba junto a un señor japonés, a lo que él respondió que sí y le comentó al hombre que su pareja estaba lejos, exactamente en México. Momentos después Paola le mostró a su hija a través de la videollamada, aunque la bebé comenzó a llorar al verlo en la pantalla.

El momento rápidamente se volvió más emotivo cuando José Eduardo Derbez habló sobre lo mucho que le hacía falta a su familia durante el viaje. “Las extraño mucho, tengo muchas ganas de verlas, abrazarlas y ya faltan menos días. Te amo mucho, mi amor”, dijo el actor, mientras Paola Dalay, visiblemente conmovida, respondió: “Y nosotras a ti, te amo más”.

Tras finalizar la llamada, José Eduardo derbez no pudo contener las lágrimas y confesó que la distancia le había afectado más de lo que imaginaba. “Me dio mucho sentimiento porque no me había alejado tanto de mi hija, me dio más ese sentimiento de extrañarlas, extrañar mi casa, de llevarla al pediatra o al parque”, compartió durante el episodio. Hasta el momento esa es la única aparición de la influencer en el reality show familiar.

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¿Paola Dalay le huye a los viajes familiares? José Eduardo rompe el silencio. / Redes sociales

¿Por qué Paola Dalay no participa en De viaje con los Derbez?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, a Paola Dalay le cuestionaron por qué todavía no ha aparecido en el reality show protagonizado por la familia Derbez, conformada por Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez, sus hijos José Eduardo, Aislinn, Vadhir Derbez y su hermana menor. “¿Por qué no has estado en De viaje con los Derbez? Me encantaría verte”, escribió uno de los seguidores de la influencer mientras ella compartía el momento en redes sociales.

Fue entonces cuando José Eduardo Derbez decidió responder de manera espontánea a la pregunta y explicó, entre bromas, el motivo por el que Paola Dalay no ha formado parte del programa familiar. El actor hizo referencia a Mauricio Ochmann, quien anteriormente participó en el reality show cuando todavía mantenía una relación con Aislinn Derbez.

“¿Por qué no has estado?, ¿no vieron cómo le fue a mi querido Mauricio Ochmann? No manches, yo sí quiero todavía mi relación un poquito más larga, ya cuando nos hartemos, la llevaré”, comentó José Eduardo mientras Paola reaccionaba a sus palabras durante la grabación.

Hasta ahora, la influencer no ha participado de manera oficial en alguno de los viajes familiares que se muestran en la serie ni tampoco su hija. Eso no es todo, pese a los rumores sobre una crisis, la pareja dejó claro que están más unidos que nunca y todo se trataría de un chascarillo a su excuñado.

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