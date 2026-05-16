Aislinn Debez y Mau Ochmann ¡juntos otra vez! Eugenio Derbez reacciona ¿y anuncia recalentado con su ex? VIDEO

A principios de semana, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a todos al compartir una foto juntos. Lejos de lo que esperaba el público, no fue señal de una reconciliación a seis años de divorcio. Y es que la imagen formó parte de las promociones de ‘Hasta el fin del mundo’, película en la que participan como protagonistas.

Pese a que la publicación era sobre la cinta, el mensaje romántico que acompañaba el post hizo que muchos insistieran en que podrían darse una nueva oportunidad. En medio de todo esto, Eugenio Derbez, papá de Aislinn, fue cuestionado sobre su sentir acerca de este reencuentro. El actor no solo dio su punto de vista, sino que también hizo mención de una de sus exparejas. Esto fue lo que dijo.

Eugenio Derbez / Mezcalent

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¿Por qué Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se divorciaron?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se conocieron durante el rodaje de la cinta ‘A la mala’, en 2014. Según han dicho los actores en su momento, el flechazo fue casi inmediato, iniciando así uno de los romances más comentados en aquella época.

En 2015 se comprometieron y al año siguiente se casaron en una ceremonia íntima en Tepoztlán, Morelos, a la cual asistieron familiares y amigos muy cercanos a la pareja. En 2017, anunciaron la llegada de su primera hija en común.

Todo parecía ir bien hasta que ambos participaron en ‘De viaje con los Derbez’ en 2018. Durante su estancia en Marruecos, se pudieron ver muchos roces entre ellos, iniciando así las especulaciones de una separación.

Si bien al principio lo negaron, en 2020 lanzaron un comunicado anunciando la ruptura. A diferencia de otros artistas, su divorcio fue pacífico y han tratado de mantener una relación cordial por el bien de su pequeña.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Mezcalent

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Así reaccionó Eugenio Derbez al reencuentro entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann

Fue en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales cuando Eugenio Derbez fue cuestionado por el reencuentro entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en la cinta ‘Hasta el fin del mundo’.

Muy fiel a su estilo, se dijo muy sorprendido por toda la situación. Afirmó no poder creerlo y hasta comparó el hecho con diversos supuestos absurdos, incluyendo que él hiciera una colaboración con Sarah Bustani, con quien tuvo una relación a finales de los años 90.

“No sé, me quedé igual que ustedes, ¿qué sigue?, que ahora saque un disco con Kalimba o que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani, ¿qué sigue?”. Eugenio Derbez

A muchos les llamó la atención que mencionara a Sarah Bustani, ya que su relación estuvo llena de polémicas. En su momento, se llegó a decir que, presuntamente, él le habría sido infiel con Dalilah Polanco, algo que ha sido negado hasta el día de hoy.

¿Cuándo se estrena ‘Hasta el fin del mundo’, película de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

El público está a la expectativa del estreno de ‘Hasta el fin del mundo’, ya que la cinta permitió el reencuentro de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. De acuerdo con lo que ambos comentaron en la publicación que hicieron para redes sociales, este proyecto relatará una historia de amor que va evolucionando con el paso del tiempo.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto. Y tal vez por eso ‘Hasta el fin del mundo’ tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quienes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes!”. Aislinn Derbez

El filme está programado para lanzarse en cines el próximo 23 de julio. Los fans de los famosos siguen esperanzados en que esto sea el inicio de una reconciliación.

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