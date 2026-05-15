Caso de Vadhir Derbez da un nuevo giro: ¡Pistas arrojan dato importante en la denuncia por presunto abuso!

El caso de Vadhir Derbez vuelve a tomar fuerza, luego de que se reveló nueva información relacionada con la denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

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Vadhir Derbez acusó un presunto intento de extorsión tras polémica demanda. / Redes sociales

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

Durante una emisión del programa De primera mano, se difundió la carpeta de investigación del caso contra Vadhir Derbez. De acuerdo con lo revelado, el documento tendría 333 páginas y estaría vinculado a una denuncia de presunta violación presentada por una joven de 19 años, quien aseguró ser ciudadana estadounidense, los hechos se habrían cometido el pasado 2 de abril durante el último día de grabación de un video musical del cantante.

La supuesta denunciante señaló que se encontraba en un camerino cuando el actor, según ella, se le acercó y la habría invitado a pasar a otro espacio dentro de la misma locación. Según lo difundido, ambos habrían ingresado al camerino del cantante, donde permanecería solos después de que salió parte del equipo de trabajo y esto presuntamente sucedió:

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, se lee en la carpeta. Posteriormente la supuesta denunciante acudió a interponer una denuncia contra el cantante.

Tras darse a conocer el caso, Vadhir Derbez salió a negar los hechos. Además, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, destacó que su cliente rechaza las acusaciones y sostuvo que se trataría de un presunto intento de extorsión.

Según explicó, el actor habría recibido mensajes desde distintos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales, donde supuestamente le exigían dinero a cambio de no continuar con el proceso.

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Vadhir Derbez está en medio de la polémica. / Redes sociales

¿Qué giro dio el caso de Vadhir Derbez?

En medio de la controversia relacionada con Vadhir Derbez, el programa Ventaneando reveló que “se dio a la tarea de contactar a la agencia Glow”, señalada por el equipo legal del cantante como la empresa a la que pertenecería la denunciante. Según se explicó en la emisión, el objetivo era obtener una postura oficial, especialmente después de que el propio Vadhir declarara en el programa que “dicha agencia le ofreció de manera insistente los servicios de esta modelo”.

Durante el reportaje, se detalló que “de acuerdo a la página de dicha agencia en internet, se indica un número telefónico con Lada Mexicana. Sin embargo, al comunicarse, la línea está fuera de servicio”. Además, al ingresar al sitio web, “solo se percibe un video de distintas modelos sin mayor información”.

El programa también acudió al domicilio registrado sobre avenida Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; sin embargo, “los encargados del vestíbulo negaron saber de qué empresa se trataba”, pues solicitaron el nombre de la persona buscada o el piso donde supuestamente se ubicaba la agencia. Ventaneando agregó que “en el directorio de las oficinas no aparece el nombre de la agencia, solo algunos relativos a servicios médicos, quirúrgicos y de telefonía”.

Asimismo, la emisión señaló que en redes sociales Glow indica como únicos medios oficiales de contacto un correo electrónico y determinadas cuentas digitales. No obstante.

“Sola una se puede ubicar, por lo menos en Instagram, pues los otros dos aparecen en los filtros de búsqueda y en las etiquetas aparecen inactivos”.

También llamó la atención que “en el apartado de contacto de la cuenta en Instagram de esta agencia se muestra otro número telefónico con una Lada de Colombia”, país que, “según el equipo legal de Vadhir podría residir el grupo de personas detrás de la extorsión al cantante”. Esto coincide con lo declarado previamente por la defensa del actor sobre presuntos nexos entre una banda colombiana y el crimen organizado mexicano.

Finalmente, Ventaneando informó que la cuenta activa de la agencia “cuenta con más de 51 mil seguidores y alrededor de 1 mil 700 usuarios seguidos, todos ellos relativos a modelos y otras agencias”.

Además, explicó que las publicaciones muestran a jóvenes en distintas sesiones fotográficas, aunque “no se perciben marcas o campañas importantes en las que hayan colocado a su talento”. Otro punto que destacó el programa fue que la cuenta está vinculada a “models.com, un sitio que es uno de los directorios internacionales más reconocidos en la industria de la moda”. Sin embargo, puntualizó que “ni en esta plataforma ni en redes sociales se muestra el nombre de él o los dueños o directores de la misma”.

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Vadhir Derbez, primera demanda por abuso / Archivo TVNotas / Mezcalent

¿Qué dicen los presuntos mensajes de extorsión contra Vadhir Derbez?

En el programa, anteriormente se dieron a conocer los mensajes que presuntamente habría recibido Vadhir Derbez en medio de la denuncia en su contra. De acuerdo con lo mostrado en pantalla, uno de los textos contenía una exigencia económica para detener el proceso legal. “Hijo de p…, sigues sin creer. No te estás metiendo con cualquier cartel, aquí sí hay estructura y no mam…, haz caso ya. Mi muchacha te dijo 350 mil dólares”, se lee en el mensaje presentado durante el programa.

Además, en otro de los mensajes difundidos en la emisión, presuntamente le advirtieron al cantante que la joven involucrada sería la única persona capaz de “detener este proceso”. Según lo expuesto por Ventaneando, también le habrían enviado fotografías de la carpeta de investigación relacionada con el caso, situación que, de acuerdo con el equipo legal del actor, formaría parte de la presunta extorsión denunciada por la defensa.

Durante la transmisión, Vadhir apareció enlazado vía Zoom y aseguró que sus abogados ya iniciaron acciones legales. “Mis abogados ya contrademandaron por extorsión y delincuencia organizada”, afirmó. Asimismo, sostuvo que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para demostrar su inocencia y proceder contra quienes estén involucrados. “Ha sido un infierno. Espero que todo tenga una resolución positiva”, expresó el cantante, quien también señaló que no tiene miedo porque, según dijo, cuenta con pruebas que respaldan su versión de los hechos.

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