Sergio Mayer pierde millonaria demanda vs. Gustavo Adolfo Infante y ¡se olvida de los millones que pedía!

El conflicto legal entre Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer tiene un nuevo episodio. Luego de que el exintegrante de Solo para mujeres arremetiera contra el periodista mexicano por “daño moral”, es ahora la justicia mexicana la que toma cartas en el asunto. ¿Qué pasó?

Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

¿Cómo inició la batalla legal entre Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer?

El conflicto entre Sergio Mayer y el periodista Gustavo Adolfo Infante escaló a la vía legal hace unos años, luego de que el actor presentara una demanda por presunto daño moral en contra del comunicador.

Estos son algunos de los puntos más relevantes de la disputa:



La confrontación entre ambos tendría antecedentes de varios años. Sergio Mayer ha señalado en distintas ocasiones que Gustavo Adolfo Infante mantiene una supuesta “obsesión” hacia él .

. Según la versión de Mayer, la tensión aumentó cuando decidió no otorgarle una exclusiva sobre el regreso del espectáculo Solo para mujeres al programa de Infante.

al programa de Infante. A partir de ese momento, el exintegrante de Garibaldi asegura que el periodista comenzó a lanzar críticas y comentarios constantes en su contra y declaraciones que considera difamatorias.

En 2023, Sergio Mayer interpuso una demanda contra Gustavo Adolfo Infante por difamación y afirmó que los comentarios del conductor habrían provocado la pérdida de un contrato laboral valuado en alrededor de 50 millones de pesos, pues Gustavo, según él, habría afectado su imagen pública.

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Sergio Mayer / Redes sociales

¿Gustavo Adolfo Infante le ganó la demanda a Sergio Mayer?

Luego de que Sergio Mayer interpuso la demanda contra Gustavo Adolfo Infante, el periodista de espectáculos decidió contraatacar legalmente con una denuncia penal. Se reportó que Gustavo Adolfo acusó al también político de presentar un contrato falso relacionado con la supuesta cantidad de dinero que había dejado de percibir por Infante.

En octubre de 2024 se dijo que Gustavo Adolfo Infante ganó la demanda millonaria interpuesta por Sergio Mayer, así lo informó un periodista de espectáculos a través de X: “Estoy en posibilidad de confirmar que se ha dado a conocer la resolución de la demanda de Sergio Mayer contra Gustavo Adolfo Infante. El resultado: Mayer pierde pleito de 2.5 millones de dólares contra el periodista”.

Ante la resolución, Sergio Mayer habría recurrido al amparo ¡que también habría perdido!

Durante la transmisión en vivo del programa De primera mano de este miércoles 13 de mayo, el abogado de Gustavo Adolfo informó la derrota de Sergio Mayer:

Por unanimidad pierde este juicio de amparo en donde ya no le dan la razón. Se queda desgraciadamente para él sin esos 50 millones que a lo mejor estaba buscando para su fondo de pensión. Alfonso Beceiro

El abogado señaló que el caso ya ha sido perdido, en definitiva, por el actor mexicano.

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¿Quién es Sergio Mayer y cuál es su carrera en la televisión?

Sergio Mayer Bretón es un actor, empresario, productor, conductor y político mexicano que ha desarrollado una amplia trayectoria tanto en el mundo del espectáculo como en la vida pública del país.

Inició su carrera artística durante la década de los ochenta como modelo y bailarín, ganando popularidad al integrarse al grupo musical Garibaldi, una agrupación inspirada en la música regional mexicana y el pop.

Después, participó en diversas telenovelas y programas televisivos. Entre sus proyectos más conocidos destacan producciones como:



La fea más bella ,

, Abismo de pasión ,

, Que te perdone Dios y

y Hasta que el dinero nos separe.

Uno de los proyectos más polémicos y mediáticos de su carrera fue el show Solo para mujeres, un espectáculo masculino creado en los años noventa que alcanzó gran popularidad por sus presentaciones de baile y entretenimiento para público femenino.

En 2023 volvió a ganar notoriedad al participar en el reality La casa de los famosos México, para posteriormente formar parte de La casa de los famosos de Telemundo en 2026.

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