Tragedia en el mundo del cine: Muere famoso actor de películas a los 71 años de edad: ¿De quién se trata?

El mundo del cine se viste de luto este miércoles 13 de mayo con la muerte de un famoso actor de películas. A días de haberse anunciado la muerte de Michael Pennington, actor de Star Wars, una nueva estrella de la pantalla grande ha dejado este mundo. ¿De quién se trata?

El mundo del cine se vistió de luto por la muerte de un actor. / Foto: Canva.

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¿Qué famoso actor de películas murió hoy miércoles 13 de mayo?

El actor de famosas películas que murió este miércoles 13 de mayo fue Donald Gibb, quien es recordado por destacadas cintas de Hollywood.

El actor que saltó a la fama por sus papeles en ‘Contacto sangriento’ y la destacada cinta ‘La venganza de los nerds’ murió a los 71 años de edad, de acuerdo con información de los medios locales.

La cinta de ‘La venganza de los nerds’ se volvió popular en los años 80. Tanto fue el éxito que se hizo una saga de películas del mismo nombre. En total se realizaron cuatro filmes, mismos en los que Donald Gibb participó.

Su muerte ocurrió en su casa de Texas, noticia que dejó una profunda tristeza en el mundo del cine y de la comedia norteamericana.

Donald Gibb murió a los 71 años de edad. / Foto: Redes sociales.

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¿De qué murió Donald Gibb?

Las causas de la muerte de Donald Gibb se debieron a complicaciones de salud. El actor nunca especificó qué tipo de enfermedades estaba enfrentando, por lo que se desconoce si estas derivaron en su deceso.

La familia del actor detalló que su muerte no fue inesperada. y uno de sus hijos dio breves detalles del último día con vida del actor.

Su hijo Travis narró que el actor murió en su hogar de Estados Unidos: “Falleció en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente”, mencionó al portal TMZ.

A sus 71 años de edad, Donald Gibb participó en diferentes películas y series, lo cual dejó un legado en la industria del entretenimiento.

Su hijo de Donald Gibb anunció la muerte del actor. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Donald Gibb y en qué otras películas actuó?

Donald Gibb participo en varias películas y series para la televisión de Estados Unidos.

Sus papeles más reconocidos fueron el de ‘Ogro’ en ‘La venganza de los nerds’ y Ray Jackson en ‘Contacto sangriento’.

Otros de los proyectos en los que actuó Donald fueron en:



1st & Ten.

El equipo A .

Magnum.

Los expedientes secretos X.

Los hechos de la vida.

Donald Gibb se une a lista de famosos que han fallecido en este mes de mayo como el de Jack Taylor, quien fue un querido actor de cine de terror y películas mexicanas que murió a los 99 años de edad.