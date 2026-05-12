Muere querido actor del cine de terror y las películas mexicanas; dejó una autobiografía que no pudo presentar

La muerte de un histórico actor del cine de terror conmocionó a la industria cinematográfica en España y también entre los seguidores del cine mexicano clásico. El intérprete, que construyó una carrera llena de películas de culto, acababa de publicar su autobiografía y estaba por cumplir 100 años de vida.

La noticia fue confirmada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, provocando reacciones entre fanáticos del cine de terror.

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¿Qué actor de cine de terror murió y cómo lo confirmaron?

El actor que murió fue Jack Taylor, una figura emblemática del cine de terror europeo y referente del cine fantástico que también participó en producciones mexicanas.

Su fallecimiento, a los 99 años de edad, fue confirmado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, organismo que dio a conocer la noticia de manera oficial. La confirmación generó una rápida reacción en la industria del cine, especialmente entre quienes lo reconocen como una leyenda del género.

“Fallece el actor estadounidense Jack Taylor, afincado en España desde los años sesenta. Participó en películas como Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta” Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España

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¿De qué murió Jack Taylor, leyenda del cine de terror, y tendrá homenajes tras su fallecimiento?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte de Jack Taylor, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores. Reportes locales indicaron que su salud se complicó tras una hospitalización inesperada en los primeros días de mayo.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el actor acababa de publicar su autobiografía, “Mis 100 años de cine”, un proyecto importante en su vida que no pudo presentar públicamente.

Debido a su impacto en el cine de terror y su larga trayectoria, se espera que se anuncien homenajes póstumos, especialmente en España, donde es considerado un ícono. No se descartan ciclos de cine, retrospectivas o reconocimientos especiales en festivales.

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¿Quién fue Jack Taylor y cuáles fueron sus proyectos más importantes?

Jack Taylor, cuyo nombre real era George Brown Randall, fue un actor estadounidense que desarrolló gran parte de su carrera en México y España, convirtiéndose en una figura clave del cine de terror.

En México inició su trayectoria, participando en películas como “Neutrón, el enmascarado negro” (1960), “Los autómatas de la muerte” (1962) y “Nostradamus, el genio de las tinieblas” (1962), producciones que lo introdujeron al cine de serie B.

Posteriormente, su carrera explotó en España, donde se consolidó como un rostro recurrente del cine fantástico. Entre sus trabajos más reconocidos destacan “Necronomicón” (1968), “El ataque de las vampiras” (1973) y “Mil gritos tiene la noche” (1982), cintas que con el tiempo se volvieron de culto dentro del terror.

Además, formó parte de producciones internacionales importantes como:

