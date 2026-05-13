Juan Lecanda, actor de Chespirito: Sin querer queriendo, revela ¿se cancela la segunda temporada?

A finales de julio de 2024 se emitió el último episodio de la popular serie ‘Chespirito’. Sin querer queriendo’, desde ese entonces esta sigue causando debate entre los medios y en redes sociales. La bioserie también se ha llevado algunos galardones, como el Premio Platino del Público. Ante esto, se rumora si podría salir a la luz una segunda temporada.

Uno de los actores, Juan Lecanda, quien da vida a Carlos Villagrán (Quico) en la serie, habló al respecto y dio detalles de una nueva temporada. ¿Qué dijo? Acá te dejamos toda la información.

Juan Lecanda reveló detalles sobre si habrá o no una segunda temporada de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Juan Lecanda?

Juan Lecanda es un actor y comediante mexicano que ganó popularidad y fue reconocido tras su participación en la serie de ‘Chespirito’. Sin querer queriendo’ al interpretar a Carlos Villagrán (Kiko).

Antes participar la serie, estuvo en otras producciones como:



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También ha tenido su faceta como conductor, ya que ha destacado en el programa ‘Cotorreando la noticia’ de ADN 40. Actualmente tiene 39 años. Está casado con Fabiola Andere, con quien en abril de 2023 celebró su aniversario de bodas. Debido a que mantiene su vida personal privada, se desconoce cuándo conoció a su pareja actual y desde cuándo está casado.

Juan Lecanda destacó por su papel de Carlos Villagrán en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Juan Lecanda acerca de una segunda temporada de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Juan Lecanda habló con los medios de comunicación tras meses de su participación como Carlos Villagrán en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, mencionó si habrá o no una segunda temporada.

El actor detalló que no tiene conocimiento sobre una segunda temporada de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños. Mencionó que ya se “contó todo” en esta primera temporada, por lo que dejó ver que no era necesaria una nueva producción.

“Hasta mi conocimiento, no. Y creo que me hace sentido porque de alguna manera todo ya se contó. Ya se contaron todas las partes de la historia de Roberto”. Juan Lecanda.

Destacó que la bioserie fue un buen trabajo, al igual que las actuaciones de sus compañeros

“Y bueno, creo que fue un trabajo muy bonito y también de todos mis compañeros”. Juan Lecanda.

Por último, señaló que la serie terminó con un buen cierre y ya no hay “espacio narrativamente” para una segunda temporada.

“Cerró muy bien, está muy cerrada la historia. Y yo creo que ya no deja espacio narrativamente para que haya una segunda parte”. Juan Lecanda.

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¿De qué trata la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

La serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ fue estrenada en juniuo de 2025 a través de la plataforma Max. Desde su lanzamiento alcanzó popularidad entre el público, ya que en redes sociales se debatían cada episodio, los cuales se estrenaban semanalmente.

La serie contó con las actuaciones de: Pablo Cruz Guerrero, Paulina Dávila, Bárbara López, Andrea Noli, Miguel Islas, Juan Lecanda entre otros más.

Chespirito: Sin querer queriendo’ es una bioserie que narra la vida personal, así como profesional de la vida de Roberto Gómez Bolaños desde su infancia hasta su carrera profesional mientras realiza diferentes proyectos que lo llevaron a la fama y reconocimiento internacional que hoy tiene.

En cada capítulo se revelan varios momentos importantes de la vida de ‘Chespirito’ hasta en la etapa en que creó a sus personajes que llevó a la pantalla chica como ‘el Chavo del 8' y ‘el Chapulin Colorado’.

De igual manera se dieron a conocer algunos escándalos que vivió Roberto Gómez Bolaños y que apenas salieron a la luz con la bioserie, tal como la infidelidad presuntamente del comediante a su esposa Graciela Fernández con Florinda Meza.