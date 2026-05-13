¡Se cumple la regla de 3! Mueren dos actrices y un actor del espectáculo mexicano en pocos días; ¿quiénes eran?

Las muertes de dos actrices y un actor entre el 6 y el 12 de mayo desataron comentarios en redes sociales sobre la llamada “regla de tres”, una creencia popular que suele mencionarse cuando tres figuras públicas fallecen en un periodo corto.

Durante esa semana, la industria del entretenimiento reportó el fallecimiento de reconocidos artistas, noticia que provocó reacciones entre colegas, producciones y seguidores que recordaron distintos momentos de sus trayectorias. Aquí te contamos quiénes fueron las personalidades que perdieron la vida en esos días.

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¿Qué actores murieron y qué es la regla de 3?

La llamada “regla de tres” volvió a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que, en cuestión de días, se reportaron las muertes de tres actores. Esta superstición, que no tiene sustento científico, sostiene que las celebridades suelen fallecer en grupos de tres dentro de un periodo corto, por lo que cada vez que ocurren pérdidas consecutivas el tema reaparece entre los usuarios de redes sociales.

En los últimos días, los nombres de Xóchitl Vigil, actriz que participó en Rebelde, Pamela Marisa Melo y José Miguel Checa comenzaron a circular tras darse a conocer sus fallecimientos. Las noticias generaron mensajes de despedida, reacciones de colegas y publicaciones de admiradores que recordaron momentos de sus carreras.

Pamela Marisa murió a los 32 años de edad, era originaria de Monterrey, Nuevo León, y participó en diversas puestas en escena como Ana Frank. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

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Pamela Marisa, actriz mexicana, murió. / Redes sociales

¿De que murió Xóchitl Vigil y quién era la actriz?

César Bono dio a conocer la muerte de Xóchitl Vigil durante un encuentro con TVNotas y otros medios a su salida de la obra Defendiendo al cavernícola. El actor explicó que la noticia llegó poco antes de presentarse en escena y habló del fallecimiento de quien fue su primera esposa y madre de sus dos hijas. “Yo me casé dos veces, bendito sea Dios solo fueron dos. El primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas. Y hablé que uno trabaja para su mujer y para sus hijas, y me está doliendo ahorita”, dijo.

De acuerdo con la información difundida, Xóchitl Vigil murió el pasado 4 de mayo a los 73 años. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Xóchitl Vigil alcanzó reconocimiento en 1974 gracias a su participación en el programa Hogar dulce hogar, producción en la que compartió créditos con César Bono y María Rosa. Años después también formó parte de emisiones como Mujer, casos de la vida real y Rebelde, donde interpretó a la mamá de Lupita. Además de su trayectoria en televisión, fue conocida por su relación con César Bono, con quien estuvo casada durante 13 años y tuvo dos hijas, María Rosa y Sol Queijeiro.

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Xóchitl Vigil en Hogar dulce hogar. / Univisión

¿De que murió el actor José Miguel Checa y quién era?

La muerte del actor José Miguel Checa fue dada a conocer hace unos días por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismo que confirmó la noticia mediante un mensaje publicado en redes sociales.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete José Miguel Checa”, señaló el comunicado difundido por la asociación. Hasta ahora, familiares o representantes del actor no han informado las causas de su muerte.

José Miguel Checa desarrolló una trayectoria dentro de la televisión y el cine mexicano con participaciones en distintas producciones que llegaron a la pantalla nacional en diferentes décadas. Uno de sus trabajos más recordados en cine fue Trágico terremoto en México, mientras que en televisión participó en proyectos como El vuelo del Águila, serie basada en la vida política de Porfirio Díaz.

Además, el actor formó parte de la telenovela Velo de novia, producción de Juan Osorio estrenada en 2003 y que logró amplia popularidad entre el público. Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, colegas, asociaciones y usuarios en redes sociales compartieron mensajes de despedida y recordaron algunos de los proyectos en los que participó a lo largo de su carrera artística.

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