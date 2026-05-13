¿Frida Sofía está embarazada? Tras rumor que desató Alejandra Guzmán, su hija reacciona: ¿Bebé en camino?

Frida Sofía habría reaccionado con Javier Ceriani si está embarazada, luego de que desató rumores tras las declaraciones de su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, ¿qué dijo el conductor argentino? Te contamos los detalles.

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¿Habrá bebé en la familia? Frida Sofía reacciona a rumores de embarazo. / Instagram: @laguzmanmx



¿Cómo empezaron los rumores de embarazo de Frida Sofía?

A inicios de abril, Frida Sofía sorprendió al publicar diversas historias en redes sociales en lo que parece ser una reunión privada entre amigos. El encuentro, que habría tenido lugar con motivo del cumpleaños de una de sus amigas, donde muestra un ambiente cerrado, con iluminación tenue y decoración discreta, en el que los asistentes conviven de manera cercana.

La actriz Frida Sofía no solo sorprendió por aparecer con un nuevo galán, sino porque en el ángulo y la postura en la que aparece, se percibe una ligera pancita que dio pie a distintas interpretaciones, la principal es un supuesto embarazo. No obstante, en otra toma del mismo encuentro, difundida posteriormente, su silueta luce distinta, sin ese mismo efecto visual, lo que apunta a que podría tratarse de la posición o del encuadre al momento de grabar. Además, Frida Sofía estaba fumando, acción que no pueden hacer las embarazadas.

En ese mismo fragmento también aparece el mismo hombre detrás de ella, quien se mantiene cercano y en un instante coloca la mano en la zona del abdomen.

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¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre el embarazo de Frida Sofía?

Durante una conferencia de prensa realizada para presentar su nuevo sencillo y anunciar una gira internacional, a la que asistió TVNotas, Alejandra Guzmán habló sobre la relación que mantiene actualmente con su hija, Frida Sofía. La cantante compartió que ambas ya retomaron el contacto y reveló que incluso recibió un mensaje de felicitación por el Día de las Madres, tema sobre el que respondió brevemente ante los medios presentes.

Al ser cuestionada sobre los rumores que apuntan a un posible embarazo de Frida Sofía y la posibilidad de convertirse en abuela, Alejandra contó que una persona cercana le envió el video que comenzó a circular en redes sociales.

“Deberíamos preguntarle a Frida porque ayer le marqué, le puse: ‘¿Cuánto tienes?’ No sé, nada más salió un videito y tengo una amiga muy chismosa en la casa que me dijo” Alejandra Guzmán.

La intérprete también habló de cómo se imagina en una nueva etapa familiar: “No quiero decir nada, pero la vida sigue y, si voy a ser abuela, voy a ser muy yo. De por sí, soy muy consentidora”.

La cantante evitó profundizar más sobre el tema y después habló sobre el proceso emocional que ha vivido tras la muerte de Silvia Pinal. Alejandra explicó que ha buscado apoyo profesional para enfrentar el duelo y señaló que también se ha permitido vivir sus emociones con calma, dándose espacio para “abrazar su tristeza” mientras continúa con sus actividades personales y profesionales.

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Frida Sofía / Redes sociales

¿Frida Sofía responde a declaraciones de Alejandra Guzmán sobre su embarazo?

Durante una transmisión reciente, Javier Ceriani habló sobre la relación que mantiene con Frida Sofía y aseguró que le tiene un cariño especial desde hace tiempo. El conductor comentó que, pese a ser una figura conocida públicamente, la modelo y empresaria no suele mantenerse constantemente en medios o dentro del ambiente de la farándula. “Conozco a Frida y le tengo un cariño especial y es una chica que si bien es famosa no es adicta a la farándula ni que está en los medios para estar obligándola a que diga algo”, dijo.

Ceriani también relató que intentó comunicarse con ella durante el programa, aunque en ese momento no obtuvo respuesta. Más tarde, decidió enviarle un mensaje de voz por WhatsApp. “Ayer después que termina el programa, o sea, en el programa la llamo por teléfono y no me atiende, obviamente. Después del programa yo le mando un mensaje a Frida por audio”, contó antes de compartir el contenido del mensaje que le envió.

En el audio, el periodista le expresó buenos deseos relacionados con los rumores de un posible embarazo. “Felicidades, que estés con mucha salud, te cuiden, te den mucho amor y lo que necesitas, por favor, contá conmigo, tanto en Miami como acá en Los Ángeles, lo que necesites para que esa criatura nazca feliz. Te quiero, mi amor”, dijo.

Según relató Ceriani, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, respondió a la mañana siguiente con un breve mensaje: “Te amo, güero. Un beso grande”. Después, el conductor agregó: “Frida, que tengas mucha salud, mucho amor, que sea el papá de la niña o del niño, alguien que tú, por lo menos, no sé si estés enamorada, pero que lo quieras, que sea un buen hombre”. No obstante, la hija de Alejandra Guzmán no confirmó ni negó si está embarazada.

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