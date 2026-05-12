¿Frida Sofía está embarazada? Alejandra Guzmán revela que será una “abuela muy consentidora”: ¿lo confirmó?

En las últimas semanas, se ha especulado que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, presuntamente estaba embarazada. Todo esto, a raíz de un video en el que se puede ver a un hombre misterioso acariciando su vientre.

Como se sabe, la joven lleva años distanciada de su mamá por diversos problemas familiares. Pese a esto, diversos medios de comunicación, incluyendo TVNotas, aprovecharon un reciente encuentro para preguntarle si sabía algo al respecto. La hija de la fallecida Silvia Pinal sorprendió a todos con su respuesta, ¿lo confirmó? Esto fue lo que dijo.

Frida Sofía / Redes sociales

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¿Por qué Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, están peleadas?

Para nadie es un secreto que Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, no se hablan. El distanciamiento comenzó en 2019, cuando la influencer acusó a su mamá de, presuntamente, haberse metido con su exnovio, Christian Estrada.

Las cosas empeoraron en 2021. En aquel entonces, Frida aseguró que su abuelo, Enrique Guzmán, presuntamente abusó de ella en varias ocasiones cuando era menor de edad. Según la joven, Alejandra no la apoyó y prefirió solidarizarse con Enrique.

La creadora de contenido inició un proceso legal contra su abuelo que al final no avanzó. A la par de esto, ha declarado que Alejandra siempre priorizó su carrera y hasta la llegó a agredir de forma física y psicológica.

La muerte de Silvia Pinal, ocurrida en 2024, permitió un reencuentro. Según la propia Alejandra, pudieron verse, principalmente para gestionar cosas relacionadas con la herencia de la primera actriz: “Sé que algún día vamos a estar juntas y por lo menos tuvimos un acercamiento muy bello y mi mamá me permitió ese momento, me lo regaló”, indicó Ale.

Hace algunos meses, Frida Sofía reconoció extrañar y amar a su mamá, dejando ver que, al menos, existe un contacto entre ellas: “Extraño a mi mamá, la quiero, la adoro, la admiro, pero no la he tenido como mi mamá nunca. Igual es mi manera de verlo. Es mi madre, la que me dio la vida. Crecí sola con una mamá chingona, dura y sin papá”, mencionó.

Alejandra Guzmán y su hija / Archivo TVNotas

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¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre el presunto embarazo de su hija, Frida Sofía?

En una reciente conferencia de prensa para anunciar su nuevo sencillo y gira internacional, Alejandra Guzmán habló sobre su maternidad. La cantante reveló que ya tiene contacto con Frida Sofía y que incluso esta última la felicitó por el Día de las madres.

Sobre si pronto se volvería abuela, la cantante contó que, en su momento, “una amiga chismosa” le mandó el video que inició los rumores que apuntaban a que su hija estaba embarazada. Señaló que le había marcado a su hija para saber “los detalles” y hasta contó cómo sería como abuela.

“Deberíamos preguntarle a Frida porque ayer le marqué, le puse: ‘¿Cuánto tienes?’ No sé, nada más salió un videito y tengo una amiga muy chismosa en la casa que me dijo. No quiero decir nada, pero la vida sigue y, si voy a ser abuela, voy a ser muy yo. De por sí, soy muy consentidora”. Alejandra Guzmán

La celebridad no quiso hablar más del asunto y relató cómo está lidiando con el luto por la muerte de Silvia Pinal. Ale dijo que, además de la ayuda profesional, se ha dado el tiempo para “abrazar su tristeza” y dejar que sus emociones fluyan.

¿Qué dijo Frida Sofía sobre su presunto embarazo?

Si bien, para muchos, las declaraciones de Alejandra Guzmán fueron una confirmación de que Frida Sofía estaba embarazada, esta última desmintió todo poco después de que el video se hiciera viral.

A través del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, la influencer dijo no estar esperando un hijo y hasta se burló de los rumores.

“Ay, qué risa… no. Aparte, güey, estoy fumando un vape (cigarro electrónico). ¿Cómo voy a estar fumando un vape embarazada? No, pero güey, ¿me veo gorda o qué pe…?”, indicó, sin aclarar si sigue soltera o no.

Frida Sofía / Redes sociales

¿Cuál es la relación actual entre Alejandra Guzmán y sus hermanos?

Durante la conferencia, Alejandra Guzmán habló un poco de la relación que tiene con sus hermanos, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. Señaló que sí es muy cercana a Luis Enrique. No obstante, con Sylvia no es tan unida, principalmente por la diferencia de edad.

“No tengo tan buena relación cercana con ella. Cada quien tiene una época diferente, pero todos hemos sido diferentes”, expresó

También dijo que la parte que le corresponde de la casa Pinal está en remodelación, pues considera venderla en el futuro: “La pienso vender porque es lo mejor que puedo hacer en esa casa que es enorme y se la venda a alguien que valore”, indicó.

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