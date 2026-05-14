Adriana Louvier perdió tres bebés y revela la difícil decisión que tuvo que tomar con su esposo, VIDEO

La actriz mexicana, Adriana Louvier destapa el dolor que vivió tras perder tres embarazos y la fuerte decisión que tomó para proteger su relación y su salud emocional.

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Adriana Louvier comparte un momento muy duro en su vida, la pérdida de su pequeña Maui. / Instagram: @lalouvier

¿Qué dijo Adriana Louvier sobre qué perdió tres bebés? Así fue la dura revelación de la actriz

Adriana Louvier, actriz de Hermanas, un amor compartido, sorprendió al público al revelar uno de los episodios más íntimos y dolorosos de su vida: la pérdida de tres embarazos durante su búsqueda por convertirse en madre junto a su esposo, el modelo y entrenador Guto Salas.

En entrevista con Maxine Woodside, la actriz mexicana habló por primera vez del tema y dejó claro que, aunque hoy se siente plena, el proceso fue emocionalmente devastador.

“No, mira, la verdad, te voy a decir la verdad, la verdad es que sí, este sí tuvimos, bueno, yo me embaracé, este tuve tres, tuve tres pérdidas”, confesó, dejando entrever que el camino hacia la maternidad estuvo lleno de obstáculos inesperados.

La actriz Adriana Louvier explicó que, aunque había seguimiento médico y señales de que todo podía avanzar, nunca hubo certeza real:

“Como que sí había claridad en lo que pasaba, pero al mismo tiempo era un camino incierto”.

Adriana Louvier comparte un momento muy duro en su vida, la pérdida de su pequeña Maui. / Instagram: @lalouvier

¿Cómo afectaron las pérdidas a Adriana Louvier emocionalmente?

La actriz Adriana Louvier no ocultó que el proceso fue uno de los más difíciles de su vida, pues se sumaron varias circunstancias personales que intensificaron el dolor.

“Fueron dos años y medio y se cruzó también el fallecimiento de mi papá que fue también muy fuerte para mí… emocionalmente es muy duro”, compartió.

El impacto de las pérdidas gestacionales, combinado con el duelo familiar y las exigencias de su carrera como actriz, generaron un desgaste significativo.

La estrella de producciones como Amar a muerte y Caer en tentación también explicó que mantener su ritmo laboral mientras atravesaba ese proceso complicaba aún más la situación: grabaciones, horarios y compromisos no se detienen, incluso cuando la vida personal se sacude.

¿Por qué Adriana Louvier decidió no intentar más embarazos?

Tras vivir tres pérdidas y un proceso de casi dos años y medio, Adriana Louvier y su esposo Guto Salas tomaron una decisión contundente: dejar de intentar convertirse en padres.

Lejos de ser una determinación impulsiva, la actriz de Televisa explicó que fue una elección hecha desde el amor propio y el cuidado emocional.

“Yo respeto muchísimo y admiro mucho a las mujeres que dicen 6 años y yo, o sea, hasta que lo logra... Yo sentí que podría haber pasado, no sé cuándo, pero fue una decisión que tomamos por rescatarnos a nosotros”, explicó.

La protagonista de telenovelas destacó que enfocar toda su energía en lograr un embarazo se volvió un desgaste importante: “Cuando enfocas toda tu energía en algo, creo que se vuelve obsesión”.

Además, dejó claro que su estabilidad como pareja influyó en la decisión: “Nuestra vida era muy buena y sigue siendo muy buena”.

¿Quién es Adriana Louvier, actriz de ‘Hermanas, un amor compartido’?

Adriana Louvier Vargas es una de las actrices mexicanas más reconocidas por su intensidad y versatilidad en televisión. Nació el 18 de septiembre de 1980 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en TV Azteca con la telenovela Amor en custodia antes de consolidarse en Televisa.

A lo largo de los años, Adriana Louvier ha protagonizado exitosas telenovelas que la posicionaron como referente del drama en México, entre ellas:

La mujer de Judas (2012)

Quiero amarte (2013–2014)

Yo no creo en los hombres (2014–2015)

Caer en tentación (2017–2018)

Amar a muerte (2018–2019)

Corona de lágrimas 2 (2022)

Pacto de silencio (Netflix, 2023)

En lo personal, mantiene una relación sólida con Carlos Augusto “Guto” Salas, con quien se casó en 2016, consolidando una historia de amor que ya supera los 20 años.