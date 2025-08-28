Explosión en la presentación de “Hermanas, un amor compartido” provoca caos y deja a una actriz herida

La presentación a medios de la nueva telenovela de “Hermanas, un amor compartido”, terminó en un verdadero susto para todo el elenco y la producción.

Lo que debía ser un evento lleno de glamour y emoción se convirtió en un momento de tensión, luego de que la pirotecnia instalada en la locación detonara de forma inesperada, generando una fuerte explosión que alarmó a todos los presentes.

Cabe señalar que la productora Silvia Cano encabezaba la presentación cuando ocurrió el accidente. Entre humo amarillo, chispas y explosivos mal direccionados, actores y periodistas tuvieron que reaccionar de inmediato para protegerse. Aunque la situación no pasó a mayores, sí dejó una actriz lesionada y provocó gran nerviosismo en el equipo.

Checa: Querido cantante es arrollado por joven en presunto estado de ebriedad: está grave y podría perder un brazo

Explosión en la presentación de Hermanas, un amor compartido: susto entre actores y una actriz herida / Redes sociales

¿Por qué ocurrió la explosión en la telenovela “Hermanas, un amor compartido”?

La explosión en la presentación de la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’ se originó por un error con la pirotecnia, afirmó el periodista Joel O’Farrili, quien asistió a cubrir la presentación para el canal de YouTube “Dulce y picosito”.

La producción buscaba crear un ritual simbólico en el que los invitados encendieran velas para “dar luz” al proyecto, pero el resultado fue inesperado.

“Nos convocaron a la presentación… Nos entregaron dos velitas, una para recuerdo y otra para un ritual. Había unos sirios para que uno prendiera la velita y de la nada comenzó a salir mucho humo, chispas incluso. Hubo un susto porque las chispas no salieron hacia donde tenían que salir, que era a los lados, salieron en dirección de la gente (elenco)”, relató O’Farrili.

Mira: Sandra Echeverría, en medio de una explosión en su vecindario

Explosión en la presentación de la telenovela Hermanas, un amor compartido. / Captura de pantalla

¿Qué actores estaban durante la explosión de Hermanas, un amor compartido?

En la locación, al sur de la Ciudad de México, se encontraba parte del elenco junto a la productora Silvia Cano. Entre los asistentes estaban:



Guillermo García Cantú,

Romina Poza,

Eugenia Cauduro,

Jesús Ochoa,

Juan Carlos Barreto,

Daniel Gama,

Rossana Nájera,

Adriana Louvier,

Mavi Navarro,

Santiago Cachero,

Juan Martín Jáuregui,

Danna García,

Zaide Silvia Gutiérrez,

Silvia Lomelí,

Luis Enrique Duval,

Luz María Jerez,

Diego Batida,

Hugo Aceves,

Ana Tena,

Michelle Pellicer y

Tristán Maze, entre otros.

O’Farrili describió la reacción de los actores: “Adriana Louvier da un salto de la impresión y un actor hasta se puso a correr por instinto de protegerse. A todos nos sorprendió”.

¿Qué actriz resultó herida en la presentación de la telenovela Hermanas, un amor compartido?

Aunque la mayoría del elenco salió ileso, el periodista aseguró que Rossana Nájera fue alcanzada por las chispas. Según el programa “Dulce y picosito”, las chispas alcanzaron su mano, pero no hubo ninguna lesión de gravedad.

La propia productora Silvia Cano pidió disculpas públicamente tras el incidente: “La idea era humo de este color amarillo, pero no pensamos que fuera a tronar tanto. Les pido una disculpa”, expresó.

Al momento, no se ha dado a conocer si otro actor de la telenovela resultó herido tras la terrible explosión que se vivió en la presentación de la telenovela “Hermanas, un amor compartido”.

Mira: Esto hacía Fátima Molina antes de la explosión en el edificio de Avenida Coyoacán