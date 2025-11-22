Murió tras dolor en brazo: actor dejó inconcluso su último proyecto en la televisión mexicana por enfermedad

En agosto de 2023, el mundo del entretenimiento en México recibió una de las noticias más tristes del año: la muerte del actor David Ostrosky, una figura reconocida por su amplia trayectoria en las telenovelas. La historia de Ostrosky dejó una reflexión inevitable dentro y fuera del medio artístico: un síntoma aparentemente sencillo puede ser la señal de un problema más complejo. Su caso inició con una molestia leve en el brazo y terminó revelando un diagnóstico que lo acompañó hasta sus últimos días.

David Ostrosky / Archivo TVNotas

¿De qué murió el actor David Ostrosky?

David Ostrosky murió a causa de cáncer, enfermedad que le fue detectada luego de presentar un dolor persistente en el brazo. Al inicio, los médicos pensaron que el malestar podía estar relacionado con un problema en la columna; sin embargo, tras realizar estudios más específicos, identificaron un tumor en el húmero, ubicado en la parte superior del brazo. Esta lesión avanzó de manera agresiva y se convirtió en la razón principal de su deterioro físico.

El propio actor explicó, mientras aún se encontraba en tratamiento, que el dolor comenzó como una molestia intermitente, pero con el tiempo se volvió más intenso y constante. Finalmente, la enfermedad lo alejó de los escenarios y producciones, obligándolo incluso a abandonar su último proyecto televisivo.

La confirmación oficial de su fallecimiento llegó el 17 de agosto de 2023, cuando un medio judío anunció su muerte y detalló que había perdido la batalla contra el cáncer. Más tarde, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) expresó sus condolencias y destacó su trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión mexicana.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky.



Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue “Vencer la ausencia”.



Descanse en paz. pic.twitter.com/DB8kPkvM4p — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) August 17, 2023

¿Qué dijo David Ostrosky sobre su enfermedad antes de morir?

Antes de retirarse por completo de los reflectores, David Ostrosky habló de forma limitada pero directa sobre la condición que enfrentaba. Explicó que el problema comenzó con un dolor en el brazo que no cedía y que, en un principio, los médicos creyeron que podía tratarse de un padecimiento relacionado con la columna. Sin embargo, después de múltiples estudios, descubrieron que la lesión se encontraba en el húmero, lo que cambió por completo el panorama de su diagnóstico.

En una de sus declaraciones, el actor relató:

“Tengo una lesión que primero creían que era algo de la columna, me daban muchos dolores, pero vieron que es en el húmero”. David Ostrosky

Durante ese periodo circularon rumores que afirmaban que habría sufrido una amputación, pero Ostrosky lo desmintió personalmente para evitar confusiones.

Con firmeza, aclaró:

“Yo tengo mis dos manos, mis dos pies, tengo todo”. David Ostrosky

Esa fue una de las últimas ocasiones en las que habló públicamente sobre su estado de salud. Después se alejó completamente de la vida pública para centrarse en su tratamiento, manteniendo la mayor parte del proceso en privado.

David Ostrosky / Instagram

¿Qué telenovela dejó inconclusa David Ostrosky al enfermar y quién tomó su lugar?

El último proyecto en el que participó David Ostrosky fue la telenovela ‘Vencer la ausencia’, producción de Televisa estrenada en 2022. Interpretaba a Homero Funes, un personaje clave dentro de la historia. Sin embargo, al agravarse su estado médico, tuvo que retirarse de las grabaciones.

Ante su salida, la producción decidió continuar el desarrollo del personaje con un nuevo intérprete. El elegido fue el actor Rodrigo Murray, quien asumió el papel para que la narrativa no se viera afectada. Ostrosky ya no regresó a las pantallas tras ese momento.

Su retiro definitivo marcó también el inicio del tramo final de su lucha contra el cáncer, que llevó en silencio y lejos de reflectores. Su muerte dejó un espacio importante dentro de las telenovelas mexicanas, donde era reconocido por sus personajes sobrios, firmes y memorables durante más de cuatro décadas.

