Muere en México figura prominente del teatro tras larga lucha contra el cáncer avanzado en etapa 4

El mundo del teatro latinoamericano está de luto, a unos días de la muerte de la primera actriz Encarnita Polo, muere el reconocido dramaturgo, poeta y narrador cubano Salvador Lemis Pérez Franco, quien falleció en México a los 63 años.

Su partida ha provocado una ola de mensajes de colegas, estudiantes y amigos que lo recuerdan como una figura clave dentro de la generación artística que transformó la cultura cubana en los años 80.

La noticia fue confirmada por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana (UV), institución donde el autor impartió clases por varios años y dejó una profunda huella en nuevas generaciones de creadores escénicos.

Muere Salvador Lemis, un docente y dramaturgo tras larga lucha contra el cáncer. / Redes sociales

¿De qué murió Salvador Lemis, dramaturgo cubano que vivió en México?

De acuerdo con el medio especializado Paso de Gato, Salvador Lemis falleció luego de enfrentar un cáncer de próstata en etapa 4, enfermedad que ya se había extendido a sus huesos y pulmones.

Aunque llevaba meses enfermo, fuentes cercanas revelan que el artista nunca dejó que su padecimiento definiera su vida, pues mantuvo su energía creativa y su sentido del humor hasta el final.

Incluso en los últimos años continuó escribiendo, colaborando con proyectos teatrales, impartiendo talleres y recibiendo reconocimientos por su trabajo.

¿Cómo despidieron a Salvador Lemis, dramaturgo que murió a los 63 años?

Además del anuncio oficial de la Universidad Veracruzana, varios artistas han manifestado su tristeza en redes sociales. Uno de los mensajes más emotivos fue el del dramaturgo Norge Espinosa, quien recordó los años de formación de Lemis en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, destacó su capacidad para “hacerse su propio mito”.

Otro conmovedor mensaje fue publicado por el director y amigo cercano, Rubén Darío Salazar, quien lo describió como un hombre lleno de imaginación, comparándolo con un “Peter Pan” y asegurando que su legado seguirá vivo en cada uno de sus textos.

“Llevaba meses, tal vez más tiempo, muy enfermo, pero Salvador Lemis, el dramaturgo nacido en Holguín, Cuba, en 1962, nunca creyó en dolencias ni traspieses cotidianos. Tenía el espíritu de Peter Pan encarnado, un elfo en el pecho, duendes en las manos y de vez en cuando un sátiro pícaro y hedonista en los ojos”.

¿Quién fue Salvador Lemis, dramaturgo que murió a los 63 años?

Salvador Lemis nació en Holguín, Cuba, en 1962. En 1985 se graduó del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana (ISA) y ese mismo año comenzó su labor como catedrático de Dramaturgia, convirtiéndose en una figura esencial dentro de la formación teatral cubana.

Posteriormente, su carrera lo llevó a México, donde expandió su labor docente y artística.

Fue autor de numerosas obras, entre ellas la premiada “Galápago”, texto de teatro para niños y jóvenes, y que fue montado por múltiples compañías teatrales dentro y fuera de Cuba.

En México, Lemis desarrolló una sólida trayectoria como profesor en la Universidad Veracruzana, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y como director del Centro Cultural Ixchel en Cozumel.

