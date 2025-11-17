Famosa actriz y cantante que brilló en los sesenta es estrangulada por un paciente con demencia

Murió Encarnita Polo, la actriz y cantante española conocida por éxitos como “Paco, Paco, Paco”. Según los reportes, se encontraba en una residencia de mayores y fue víctima de un presunto asesinato por estrangulamiento cometido por otro residente. El agresor fue detenido y trasladado a un centro psiquiátrico bajo custodia policial. Las autoridades continúan investigando el caso.

La actriz, de 86 años, residía desde febrero en la casa de descanso Decanos de Ávila, donde trascendió que enfrentaba problemas de demencia. Por ello, su hija habría decidido ingresarla en este centro para que recibiera atención y cuidados especializados, sin embargo el pasado 14 de noviembre fue ataca mortalmente por otro residente al parecer también con demencia.

Encarnita Polo actriz y cantante española muere a manos de un paciente con demencia. / Redes sociales

¿Cómo murió a Encarnita Polo, actriz y cantante española asesinada en un asilo?

De acuerdo con los primeros reportes, Encarnita fue estrangulada mientras dormía por otro residente del centro. El presunto agresor, un hombre mayor que vivía en el área psiquiátrica de la residencia y que podría padecer demencia, salió de su zona restringida y accedió al área donde descansaba la cantante. El ataque fue repentino e inesperado, por lo que la artista no tuvo oportunidad de defenderse.

El individuo fue trasladado bajo custodia policial a la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Ávila, donde permanece internado mientras se le realizan estudios para determinar qué provocó su violenta reacción.

El caso ha dejado consternados tanto al personal de la residencia como a los seguidores de la cantante, ya que el presunto agresor no era considerado una persona conflictiva. La institución ha lamentado profundamente lo ocurrido, describiendo a Encarnita Polo como una mujer amable, cercana y muy querida por los residentes.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado la muerte a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

Este sábado, a las cuatro de la tarde, los restos de Encarnita Polo fueron sepultados en el cementerio-tanatorio Isabelo Álvarez Mayorga de Ávila. Al funeral asistieron su hija, su yerno y un reducido grupo de personas cercanas.

¿Qué enfermedad tenía Encarnita Polo, actriz y cantante asesinada en un asilo?

En 2021, Encarnita Polo enfrentó un cáncer de mama del que logró recuperarse, aunque reconoció que la experiencia la dejó “muy tocada” tanto física como emocionalmente. Incluso llegó a compararla con algo “muy traicionero, como un mal novio o un mal marido”.

En los últimos meses de su vida, Encarnita Polo vivía en un módulo destinado a personas con demencia, lo que sugiere que presentaba algún tipo de deterioro cognitivo. No obstante, su familia no ha confirmado el motivo exacto por el que fue ubicada en esa área ni ha dado declaraciones al respecto.

¿Quién fue Encarnita Polo, actriz y cantante asesinada en un asilo?

Encarnita Polo cuyo nombre real era Encarnación Polo Oliva , fue una cantante y actriz española, nacida en Sevilla el 22 de enero de 1939.

Alcanzó la fama en los años 60 y 70 por su estilo innovador que mezclaba copla, flamenco y pop, convirtiéndose en una figura muy popular en la televisión y la música española.

Algunos de sus éxitos musicales fueron “Pepa Bandera” (1969) y “Paco, Paco, Paco” (1970), esta última volvió a ser viral en 2009 gracias a internet.

Actuó en programas de TV, festivales internacionales y colaboró con artistas italianos como Domenico Modugno. Tambien fue considerada pionera del flamenco-pop.



