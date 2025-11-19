Muere influencer a los 41 años; su cuerpo fue hallado en una playa tras reportarse como desaparecido

Las redes sociales siguen de luto. Ahora, por la muerte de Mikey Rijavec, un famoso influencer de 41 años. El cuerpo del hombre, quien días antes había sido reportado como desaparecido, fue encontrado en una playa, ¿accidente o asesinato? Esto es lo que se sabe.

Mikey Rijavec / Redes sociales

Te recomendamos: Le quitan la vida a famoso influencer de 25 años; sus redes sociales fueron eliminadas tras el asesinato

¿Cómo murió el influencer Mikey Rijavec?

De acuerdo con reportes preliminares, Mikey Rijavec había salido a navegar en su pequeña embarcación el pasado 11 de noviembre desde Baja California Sur. Ese mismo día, el influencer hizo una llamada de auxilio que se cortó de forma abrupta. Dio aviso de que su motor se había descompuesto y no podía regresar.

Tras no poder contactarlo nuevamente, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Marina mexicana organizaron un operativo de búsqueda. Primero, encontraron la embarcación volcada, sin motor y totalmente vacía.

Posteriormente, el pasado 16 de noviembre, se respondió a un reporte que indicaba la presencia de un cuerpo flotando cerca de la Bahía Tortugas. Al llegar al lugar, se confirmó que los restos pertenecían al influencer.

Tras realizarle la autopsia correspondiente, se determinó que la causa de muerte fue “asfixia por sumersión”. Si bien todo parece indicar que fue un accidente, las autoridades continuarán investigando para esclarecer los hechos.

Mikey Rijavec / Redes sociales

Lee: Venga la alegría de luto; exconductor del mautino llora la muerte de su padre; lo despide con emotivo mensaje

¿Cómo fue despedido el influencer Mikey Rijavec?

Si bien se desconoce cómo o cuándo serán los ritos funerarios del influencer Mikey Rijavec, la familia ya dio un pronunciamiento oficial por su muerte. A través de redes sociales, Gregory Rijavec, hermano del hoy occiso, agradeció a las autoridades y a la gente que los apoyaron en todo esto.

“Gracias a todos. Gracias por buscar, gracias por donar, gracias por orar, gracias por tener esperanza, gracias por apoyar de cualquier manera. Nuestra familia no ha estado sola durante este tiempo, y les estaremos eternamente agradecidos por ello”, manifestó.

Cabe destacar que la última publicación de Mikey Rijavec data del pasado 31 de octubre. Fue un video en el que el creador de contenido compartía un poco de la pesca que había hecho ese día.

Mikey Rijavec / Redes sociales

¿Quién era el influencer Mikey Rijavec?

Michael Anthony Rijavec, mejor conocido solo como Mikey Rijavec, fue un creador de contenido relacionado con la pesca y navegación. Tenía 41 años al momento de su muerte.

Hace algunos años, abrió su canal de YouTube, ‘SD Fish & Sips’, en el que subía videos de pesca, principalmente en kayak y con pequeñas embarcaciones. Solía hacer sus grabaciones desde las costas de California y Baja California Sur.

Su canal de YouTube tiene cerca de 21 mil seguidores. En tanto que en YouTube tiene más de 10 mil. Su comunidad no dudó en lamentar su deceso, recordándolo como una persona “noble y simpática”, con una gran pasión por la naturaleza, principalmente la pesca.

Era muy hermético en cuanto a su vida personal, por lo que se desconoce si estaba casado o tenía hijos.

Mira: Muere famosa influencer y cantante tras someterse a una cirugía estética: ¿De quién se trata?