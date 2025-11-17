Le quitan la vida a famoso influencer de 25 años; sus redes sociales fueron eliminadas tras el asesinato

Las redes sociales vuelven a vestirse de luto. A poco más de un mes desde la trágica muerte de Fede Dorcaz, celebridad argentina que iba a participar en la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan de Hoy’, ahora se da a conocer la muerte de un influencer de 25 años. El joven habría sido víctima de un ataque armado. Esto es lo que se sabe.

¿Quién es el influencer de 25 años que fue asesinado?

Se trata de Gerardo Moya, mejor conocido en redes sociales como ‘el Jerry’. De acuerdo con informes preliminares, el influencer murió tras ser víctima de un ataque armado.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado domingo 16 de noviembre. Gerardo y un hombre identificado como Gustavo iban viajando en una camioneta GMC Sierra gris cuando un vehículo Jetta los interceptó. Según testigos, al menos cuatro sujetos les lanzaron tiros causando pánico colectivo en las personas que se encontraban en una plaza comercial cercana.

Los criminales huyeron tras el ataque y, minutos después, llegaron las autoridades. Se reportó que la camioneta estaba encendida y que las víctimas fallecieron de forma instantánea.

Hasta el momento, no hay sospechosos en la mira. En tanto que las autoridades dijeron estar investigando el caso para dar con los responsables. Cabe destacar que, minutos antes de los hechos, el creador de contenido había compartido una historia en Instagram en la que se le veía dentro de la camioneta, tomando una cerveza, mientras escuchaba corridos.

¿Qué pasó con las redes sociales de ‘El Jerry’, el influencer asesinado?

Luego de que se diera a conocer la muerte de Gerardo Moya, muchos usuarios detectaron que sus redes sociales habían desaparecido. Se desconoce si esto fue decisión de los familiares o pasó algo más.

Cabe mencionar que, tan solo en Instagram, tenía más de 7 mil seguidores, mientras que en TikTok tenía poco más de 11 mil. Su contenido consistía básicamente en presumir sus lujos, hablar de las fiestas a las que iba y compartir su gusto por la música ranchera y corridos, así como frases motivacionales.

En redes sociales, se ha especulado que el joven podría haber tenido nexos con el crimen. Sin embargo, esto solo es rumor. En tanto que sus fanáticos no han dudado en expresar sus condolencias.

Los familiares del joven no han querido pronunciarse ante esto, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

¿Quién era ‘el Jerry’, el influencer asesinado?

Gerardo Moya, mejor conocido en redes sociales como ‘el Jerry’, era un influencer originario de Sinaloa. Tenía 25 años al momento de su muerte y se hizo popular por subir contenido sobre sus lujos y fiestas. Algunos hasta lo llegaron a comparar con Fofo, otro influencer que también subía cosas relacionadas con el dinero y que actualmente cumple una condena en prisión.

Se desconoce si tenía hijos o pareja. En tanto que la policía está investigando si su acompañante era su familiar, pues ambos compartían el mismo apellido.

