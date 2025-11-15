Muere fotógrafo de Karely Ruiz y otras famosas, fue encontrado en su departamento en posición inexplicable

La noche del pasado miércoles, autoridades en Santa Fe, en la Ciudad de México, ingresaron a un departamento donde se reportaba a un hombre inconsciente. El aviso lo dio un amigo del residente, quien llamó desesperado al no obtener respuesta y temer por su bienestar. Al llegar, los policías se encontraron con una escena que dejó múltiples preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos la historia.

Encuentran a fotográfo sin vida / Pixabay

¿Quién es el fotógrafo que encontraron muerto en su departamento?

Jonathan Ortiz Leal era originario de Santa Marta, Colombia, donde inició su trayectoria en la fotografía desde muy joven. Su trabajo, enfocado en el retrato, el cuerpo y el lujo contemporáneo, lo llevó a colaborar con distintos proyectos editoriales y marcas en su país natal antes de establecerse en México para continuar su carrera profesional.

En Ciudad de México desarrolló una presencia activa dentro de la comunidad artística y colaboró con revistas y figuras públicas. Trabajó para publicaciones reconocidas, entre ellas Playboy México, y retrató a modelos con alta presencia digital como Karely Ruiz, Lara Agostina Granados y Emelia Victoria.

Además, Ortiz Leal fue fundador de Jonaorle, una firma de fotografía orientada a proyectos comerciales y artísticos. En plataformas digitales acumuló millones de vistas, especialmente en Pexels, donde su trabajo previo a 2019 superó los 180 millones de reproducciones. También colaboró como desarrollador de filtros para redes sociales como Facebook e Instagram, ampliando su presencia en entornos digitales creativos.

Él era Jonathan Ortiz / Instagram / Jonathan Ortiz

¿Cómo murió el fotógrafo Jonathan Ortiz en la CDMX?

De acuerdo con los primeros reportes, Jonathan fue encontrado durante la noche del miércoles, luego de que uno de sus amigos pidiera apoyo a las autoridades porque no respondía dentro de su habitación. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al departamento y hallaron al joven sin vida en una posición poco usual: permanecía hincado y sin ropa sobre la cama.

Paramédicos de Protección Civil arribaron minutos después para valorar su estado, pero únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Hasta ahora, no se han hecho públicos mayores detalles sobre posibles indicios localizados dentro del departamento, ni se ha informado de manera oficial si había señales de ingreso forzado o presencia de otras personas antes del hallazgo.

Jonathan Ortiz fue encontrado en una posición poco usual por elementos de la Secretaria de Seguridad / Instagram / Jonathan Ortiz

¿Qué se sabe al respecto del hallazgo del cuerpo de Jonathan Ortiz?

Por el momento, la información oficial indica que la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, como parte del protocolo cuando una persona es encontrada sin vida en circunstancias que requieren análisis pericial.

Los agentes que acudieron refieren que la posición del cuerpo resultó “inusual”, aunque no se han dado más detalles. Tampoco se ha confirmado si Jonathan tenía visitas recientes, problemas de salud o si hubo reportes previos de ruido, movimientos sospechosos u otros elementos que ayuden a reconstruir los hechos.

La investigación continúa en manos del Ministerio Público, que deberá coordinar la necropsia y los análisis de campo para determinar si hubo participación de terceros o si la muerte pudo deberse a alguna condición médica o situación accidental.

