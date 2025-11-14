Muere director de ‘Dragon Ball’ y ‘One Piece’ a los 53 años; ¡los fans del anime están de luto!

Este jueves, la industria del anime recibió una noticia devastadora: la muerte de Tatsuya Nagamine, reconocido director japonés que trabajó en Dragon Ball Super, One Piece, Digimon y otras producciones de Toei Animation.

La información fue confirmada por dos de sus colegas más cercanos, el compositor Kōhei Tanaka y el guionista Osamu Suzuki, quienes hablaron sobre un evento que se realizó en su honor dentro de la compañía.

¿De qué murió Tatsuya Nagamine, director de ‘Dragon Ball’ y ‘One Piece’?

En X, Suzuki explicó que no pudo acudir al homenaje, pero alguien le compartió detalles del encuentro. También reveló que Nagamine tenía 53 años aunque no se dieron a conocer más datos sobre la causa de muerte. Por su parte, Tanaka confirmó que sí asistió al evento y que este se organizó para destacar el legado del director.

La noticia generó reacciones de figuras importantes del anime. El guionista Hiroshi Yamaguchi publicó un mensaje en memoria de su colega:

“Él siempre me tranquilizaba, incluso cuando dudaba de mi guion. Esperaba volver a trabajar con él algún día y lamento que no sea posible”.

A su vez, la periodista Kaori Kabuta recordó: “Jamás olvidaré la pasión con la que hablaba de su trabajo”.

Tatsuya Nagamine, director de ‘Dragon Ball’ y ‘One Piece’ muere a los 53 años. / Redes sociales

¿Quién fue Tatsuya Nagamine, director de ‘Dragon Ball’ y ‘One Piece’?

Tatsuya Nagamine fue uno de los directores más influyentes dentro de Toei Animation, donde participó en la expansión global de algunas de las franquicias más importantes del anime: “One Piece”, Dragon Ball Super, Digimon y Precure.

En “One piece”, se convirtió en una figura clave. Estuvo al frente de la serie desde el episodio 892 hasta el 1122, además de dirigir la Saga de la Isla Gyojin entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

Su trabajo revitalizó el anime, especialmente durante el arco de “Wano”, etapa que convirtió a la serie en un fenómeno visual gracias a su estilo más colorido, fluido y cinematográfico.

Muchos fans lo consideran el responsable de darle a la obra de Eiichiro Oda uno de sus momentos más brillantes en televisión.

En “Dragon Ball super”, Nagamine dirigió la exitosa película “Dragon ball super: broly” y estuvo a cargo de la serie desde el episodio 77 hasta el 131, etapa crucial en la popularidad moderna de la franquicia.

En “Digimon”, fue director del filme “Digimon”, “Savers the movie” y trabajó como director asistente en “Hurricane Touchdown”, sumando aportes significativos a otra de las sagas clásicas de Toei.

¿Qué animes dirigió Tatsuya Nagamine?

A lo largo de su carrera, Tatsuya Nagamine estuvo al frente de varias producciones importantes dentro y fuera de Toei Animation. Estos son los títulos más destacados en los que trabajó como director o co-director:

“Interlude” (OVA, 2004) – Director

“Beet the Vandel Buster” (2004–2005) – Director

“Beet the Vandel Buster: Excellion” (2005–2006) – Director

“Powerpuff Girls Z” (2006–2007) – Transformación/animación (no como director principal)

“HeartCatch PreCure!” (2010–2011) – Director de la serie

“Saint Seiya Omega” (2013–2014) – Director de episodios 52–77

“HappinessCharge PreCure!” (2014–2015) – Director de la serie

“Dragon Ball Super” (2017–2018) – Co-director (episodios 77–131), junto a Ryota Nakamura

“One Piece” (2019–2024) – Director principal (episodios 892–1122), liderando el arco de Wano

“One Piece” (temporada 20: Wano Country) (2019–2023) – Director junto a otros creativos

“One Piece: Log of the Rivalry!” (especial de TV, 2024)

