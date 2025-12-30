Muere un médico e influencer junto a su novia, fueron víctimas de una avalancha en plena montaña

En julio de este 2025, se confirmaba la muerte de Laura Dahlmeier, una bicampeona olímpica de biatlón, luego de sufrir un accidente de montaña mientras desarrollaba un proyeto de alpinismo en Pakistán.

Nuevamente la comunidad digital y los amantes al montañismo están de luto tras confirmarse la muerte de un querido influencer, pediatra y divulgador científico, de 55 años, quien junto a su pareja de apenas 36 años, murieron al ser alcanzados por una avalancha mientras practicaban esquí. El trágico hecho dejó una oleada de mensajes de conmoción y apoyo a los familiares y seguidores. ¿Quiénes eran y qué les pasó exactamente?

¿Qué influencer y médico murió junto a su novia, víctimas de una avalancha?

Jorge García-Dihinx, de 55 años, y su pareja, la deportista Natalia Román, de 36, quienes perdieron la vida al ser alcanzados por una avalancha mientras practicaban esquí de montaña en el Pirineo aragonés, en España.

El accidente ocurrió en el pico Tablato, en el término municipal de Panticosa, provincia de Huesca, una zona muy frecuentada por esquiadores experimentados.

El trágico suceso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas, deportistas y seguidores han expresado su consternación por la pérdida de dos figuras ampliamente reconocidas en el mundo del deporte de montaña, la divulgación científica y los creadores de contenido.

¿Cómo fue la avalancha en la que murieron el médico e influencer Jorge García-Dihinx y su novia?

De acuerdo con los primeros informes, el accidente que sufrieron García-Dihinx y su novia, Natalia Román, se produjo entre los 2 mil 600 y 2 mil 700 metros de altitud, cuando una placa de nieve se desprendió en la cara oeste del pico Tablato y arrastró a un grupo de seis esquiadores ladera abajo.

El medio El País detalló que la avalancha sorprendió al grupo durante su ascenso, sin darles margen de reacción. Por su parte, La Vanguardia informó que el desprendimiento ocurrió alrededor de las 13:00 horas y provocó la muerte de tres personas: Jorge García-Dihinx, su pareja Natalia Román y el montañero Eneko Arrastua .

Dos integrantes del grupo resultaron ilesos, mientras que una mujer de 29 años fue rescatada con síntomas de hipotermia y trasladada en helicóptero al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde fue atendida y dada de alta al día siguiente.

Los equipos de rescate activaron de inmediato el protocolo de emergencia, pero las condiciones del terreno y la magnitud de la avalancha dificultaron las labores de auxilio.

¿Quiénes fueron Jorge García-Dihinx y su novia Natalia Román?

Jorge García-Dihinx era pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca y una figura muy querida tanto en el ámbito sanitario como en el deportivo. Reconocido por su pasión por la montaña, se convirtió en un referente del esquí de montaña y la meteorología en el Pirineo.

Fue fundador del portal La Meteo que viene, desde donde difundía información meteorológica de forma accesible y rigurosa, especialmente orientada a montañeros y deportistas. Su labor como divulgador científico lo llevó a construir una comunidad sólida en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con salud, nutrición, ejercicio y seguridad en la montaña.

Por su parte, Natalia Román, pareja de García-Dihinx, residía en Suiza y también era una apasionada del deporte de resistencia y la montaña. Destacó en pruebas de esquí de larga distancia y en competiciones de trail running, con victorias en eventos como el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets.

Era autora del blog Permanent Movement, un espacio en el que relataba su estilo de vida activo, sus experiencias deportivas y su vínculo con la naturaleza. A través de sus textos e imágenes, transmitía una filosofía basada en el movimiento constante, la superación personal y el respeto por el entorno natural.

