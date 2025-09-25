Muere atleta en extrañas circunstancias, ganó dos veces el Maratón de la CDMX: ¿De quién se trata?

En julio de este 2025, la comunidad deportiva internacional estaba de luto tras la muerte de Laura Dahlmeier, una bicampeona olímpica de biatlón en un trágico accidente de montaña. Laura se coronó en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018, por lo que plasmó su nombre en los libros de historia del deporte. Ahora, la comunidad atlética internacional está de luto. Una reconocida maratonista, dos veces campeona del Maratón de la Ciudad de México, falleció a los 30 años en extrañas circunstancias. La deportista estaba realizando un entrenamiento en su país natal. ¿Quién es y qué le pasó?

¿Qué maratonista ganadora del Maratón de la CDMX murió a los 30 años?

Shewarge Alene nació en 1995 en Etiopía, nación reconocida por su profunda tradición en el atletismo de larga distancia. Desde niña, destacó por sus notables cualidades físicas para la resistencia, inspirada por figuras emblemáticas del maratón como Haile Gebrselassie y Tirunesh Dibaba.

La carrera de Shewarge Alene tuvo un inicio prometedor, pues a los 17 años, obtuvo el cuarto lugar en la Media Maratón de Nueva York 2011, lo que le abrió las puertas para debutar ese mismo año en el Maratón de Nueva York. Desde entonces, su ascenso fue constante, destacándose por su resistencia, técnica impecable y mentalidad competitiva.

En 2023, marcó su mejor tiempo personal con un crono de 2:27:26 durante el Maratón Sanlam de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde obtuvo el tercer lugar. Ese mismo año, consolidó su regreso a los primeros planos al ganar en Estocolmo con un tiempo de 2:30:38, victoria que también se convertiría en la última de su carrera .

Shewarge Alele, maratonista / Redes sociales

¿Cómo murió la maratonista Shewarge Alene?

Shewarge Alene falleció el 25 de septiembre de 2025 tras sufrir una descompensación alimenticia durante una sesión de entrenamiento en Adís Abeba, Etiopía, donde se encontraba realizando un campamento en la altura.

Después de desvanecerse repentinamente, fue trasladada a un hospital, pero los médicos no lograron salvarla . Su muerte fue confirmada por el comité organizador del Maratón de Estocolmo, donde había competido y ganado pocos meses antes.

Con apenas 30 años, Alene aún tenía mucho por ofrecer en las grandes citas del calendario internacional, incluidas aspiraciones hacia campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

“Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos” Maratón de Estocolmo, vía redes sociales

¿Cuál era el vínculo entre la maratonista etíope Shewarge Alene y México?

Shewarge Alene encontró en México no solo un lugar para vivir, sino una plataforma que catapultó su carrera al plano internacional. Fue en suelo mexicano donde consiguió algunos de sus triunfos más significativos, empezando con sus victorias en el Maratón de la Ciudad de México en 2014 y 2015, cuando tenía apenas 19 y 20 años, respectivamente.

Además de sus hazañas en la CDMX, Alene conquistó otras competencias destacadas en territorio nacional, como los maratones de Mérida, Ciudad Juárez y el Maratón Lala. En total, registró 12 victorias a lo largo de su carrera profesional, que inició en 2011, cuando apenas era una adolescente.

Su conexión con México era profunda Alene había decidido competir en repetidas ocasiones en el país, convirtiéndose en parte activa de su escena atlética y dejando una huella duradera entre sus colegas y entrenadores.

