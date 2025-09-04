Muere fisicoculturista que ganó el Mr. Olympia España 2025, ¿quién era Erik Markov y de qué murió?

El mundo del deporte se viste de luto ante la inesperada muerte de Erik Markov, estrella del fisicoculturismo, a los 27 años. Ganó mucha notoriedad en su comunidad tras haber ganado el Mr. Olympia España de este año, ¿qué le pasó?

La noticia sobre el fallecimiento del fisicoculturista Erik Makov fue dada a conocer por el club Arena Alicante, donde trabajaba como entrenador personal. A través de un comunicado en Facebook, la institución informó que el hecho ocurrió el pasado 30 de agosto y le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Erik fue un gran profesional, amante del deporte, que enriqueció con su talento, disciplina y energía la plantilla de entrenadores de Arena Alicante. Hace apenas unas semanas celebrábamos con él su logro más importante: convertirse oficialmente en IFBB PRO, tras años de trabajo, sacrificio y pasión por el culturismo. Aún tenía hambre de más, con la mirada puesta en nuevos retos”, se lee.

¿De qué murió el campeón de fisicoculturismo Erik Markov?

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre el motivo de muerte del fisicoculturista Erik Markov. Tampoco se conoce si tenía algún problema de salud. En tanto que su familia no ha dado declaraciones sobre esto.

Su pareja, Lucía Barahona, expresó en Instagram que, en estos momentos, no se sentía preparada para dar declaraciones sobre su pérdida y pidió privacidad: “No me siento capaz de hablar en este momento y no he procesado lo que estamos pasando”, indicó.

En redes sociales, algunos usuarios han hecho teorías sobre lo que pudo haberle pasado al deportista. Una de las especulaciones más sonadas es que, presuntamente, consumía algún tipo de sustancia para aumentar su masa muscular y, en algún punto, esto habría causado algún daño en su cuerpo como una falla renal.

No obstante, esto no ha sido confirmado oficialmente, por lo que todo queda en calidad de rumor y la gran mayoría de los internautas simplemente se ha limitado a recordar su corto, pero gran legado en el deporte.

Fisicoculturista Erik Markov / Redes sociales

¿Cuál fue la última publicación de Erik Markov?

La última publicación en redes sociales del atleta muerto, Erik Markov, data del 27 de julio. A través de Instagram, compartió un video en el que muestra sus avances previos a una competencia.

“En la IFBB PRO League puedo subir al escenario con 109,8 kg, casi 5 kg más que antes. Que empiece la verdadera batalla”, colocó en el post.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios lamentando su muerte y alguna que otra teoría sobre la causa de la misma.

¿Quién era el fisicoculturista Erik Markov?

Erik Markov fue un fisicoculturista que nació en Lituania, pero desde hace años decidió vivir en España. Tenía 27 años al momento de su muerte. Empezó su carrera en el fisicoculturismo en 2018, cuando entró al círculo de la IFBB en la división Classic Physique.

Sin embargo, su gran salto llegó hace algunos meses, cuando ganó el título en el Mr. Olympia Amateur España. También triunfó en el concurso NPC Worldwide Top Tan Classic Regional.

Dentro de su gremio, era descrito como una persona disciplinada y con una condición física excepcional. Se desconoce si tenía hijos, pero se sabía que tenía una relación de dos años con Lucía Barahona, una entrenadora personal y también deportista.

A través de redes sociales, Erik afirmaba que Lucía era su mayor apoyo en su carrera cómo fisicoculturista y hasta la llegó a describir como “el amor de su vida”.

