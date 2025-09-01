Muere modelo a los 25 años; fue hallado en un hotel de lujo, ¿quién era Yago Campos y de qué murió?

El mundo del entretenimiento se viste de luto ante la inesperada muerte de Yago Campos, un modelo brasileño de 25 años, mientras estaba vacacionando en Mykonos, Grecia, junto a su amigo Ryan Silveira, de 23 años. Esto es todo lo que se sabe.

Yago Campos / Redes sociales

¿Qué le pasó al modelo brasileño Yago Campos, de qué murió?

De acuerdo con medios griegos, tanto el modelo Yago Campos como su amigo, Ryan Silveira se estaban hospedando en un hotel de lujo, cerca de la playa de Ornos. El pasado 23 de agosto, un empleado del lugar detectó que salía agua de la habitación de Campos.

Al abrir la puerta, encontraron a Yago y Ryan inconscientes, por lo que llamaron a los servicios de emergencia. Desafortunadamente, Campos ya estaba sin vida y los paramédicos no pudieron hacer nada para reanimarlo. En tanto que Ryan fue trasladado al hospital, ya que todavía contaba con signos vitales.

Hasta ahora, se sabe que la Embajada de Brasil en Atenas ya está en contacto con la familia del occiso para gestionar todo lo relacionado con los trámites consulares. En tanto que Silveira ya salió, pero todavía sigue bajo supervisión médica.

Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros ordenó que se realizara una autopsia al cuerpo de Campos para saber con exactitud cuál fue la causa de muerte, por lo que al momento se desconoce con certeza qué le pasó.

¿Qué le pasó al modelo Yago Campos? / Redes sociales

¿Yago Campos murió de una sobredosis?

Diversas teorías han surgido sobre la muerte de Yago Campos. La más sonada fue que tanto Yago como su amigo habrían sufrido una sobredosis de narcóticos. Esto, debido a que un medio reportó que, presuntamente, se encontró una jeringa usada en el balcón y cuatro pequeños paquetes con polvo blanco.

Aunque la hermana de Yago ha negado que su hermano sea un adicto a las sustancias ilícitas, como mucho se ha rumoreado, admitió que, según le dijo la autoridad, presentaba algunos moretones en el rostro, así como sangre bajo las uñas.

“Nadie ha visto a Yago, nadie sabe nada sobre la causa de su muerte ni acerca de su estado de salud. Lo único que dijeron es que Ryan tenía algunos moretones en la cara y algunas señales de sangre bajo las uñas”, manifestó.

Y agregó: “No era un prostituto, ni un dro…, como dicen. Era muy trabajador, tenía sueños y corrió detrás de ellos”.

Hasta el momento, no se han dado más actualizaciones sobre el caso de Yago Campos. En tanto que sus fans se dijeron muy dolidos por su pérdida.

¿Yago Campos era adicto? / Redes sociales

¿Quién era Yago Campos, modelo brasileño que murió a los 25 años?

Yago Luiz de Campos e Silva, mejor conocido solo como Yago Campos, era un modelo de origen brasileño que había cumplido 25 años hace algunos días. Justo por su cumpleaños, el joven fue con su amigo a un viaje a Grecia.

Su carrera en redes sociales inició en 2018. Compartía contenido sobre su trabajo como modelo, así como de sus viajes a diversos países como España y Dubai. También llegó a tener una relación con algunos famosos como Anitta.

En redes sociales, acumulaba un poco más de 6 mil seguidores. Se desconoce si tenía una pareja. Sin embargo, se sabía que, al menos, tenía una hermana llamada Thamyris.

