Conjunto primavera de luto: anuncia la terrible muerte de un ser querido

Este sábado 30 de agosto, una noticia entristeció profundamente a los seguidores de la música norteña: Conjunto primavera confirmó en sus redes sociales la muerte de un ser querido. Con un mensaje desgarrador, la agrupación aseguró que se trata de una “irreparable pérdida”.

¿Qué publicó Conjunto primavera y por qué habló de una “irreparable pérdida”?

La agrupación encendió las alarmas de sus fans al publicar en redes sociales una fotografía en blanco y negro, acompañada de un mensaje breve y desgarrador. En ese texto, Conjunto primavera expresó sus condolencias a su amigo Bruno Chávez por la muerte de su padre, Antonio Chávez, y también hicieron llegar su pésame a la disquera y a Los rieleros del norte, agrupación con la que también se mantenía un estrecho lazo.

“Conjunto primavera se une a la pena que embarga a nuestro amigo y hermano Bruno Chávez, por el fallecimiento de su señor padre Antonio Chávez”. Conjunto primavera

La banda, originaria de Ojinaga, Chihuahua, concluyó el mensaje con palabras de fortaleza para su compañero, subrayando la dimensión de lo ocurrido: “Les enviamos nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida, deseando fortaleza y pronta resignación a toda la familia”.

¿Quién fue Antonio Chávez, de qué murió y por qué su muerte conmovió a Conjunto primavera?

Es importante aclarar que la noticia no se trató de la muerte de un integrante de Conjunto primavera, sino del padre de Bruno Chávez, uno de los amigos cercanos del grupo: Antonio Chávez. A pesar de esto, el mensaje publicado por la agrupación en redes sociales generó confusión y preocupación entre sus seguidores, ya que fue tan emotivo que muchos pensaron que se trataba de un miembro del grupo.

Hasta el momento, no se ha revelado más información sobre quién fue Antonio Chávez ni sobre las circunstancias de su fallecimiento. El comunicado de Conjunto primavera no detalló las causas de muerte del señor Antonio Chávez, lo que ha dejado a muchos con dudas sobre lo ocurrido.

¿Quiénes son Conjunto primavera?

Conjunto primavera es una agrupación de música regional mexicana originaria de Ojinaga, Chihuahua, fundada el 21 de marzo de 1978. Su estilo se caracteriza por la fusión del norteño tradicional con el saxofón, lo que dio origen al subgénero conocido como norteño-sax. A lo largo de más de cuatro décadas, han sido considerados uno de los grupos más influyentes del género, especialmente en las décadas de los 90 y 2000. Su vocalista principal desde 1989 es Tony Meléndez, quien llegó al grupo tras la salida de Nacho Galindo. Han trabajado con sellos como Joey Records, Fonovisa y actualmente con 3 Mile Entertainment.

Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran:



Necesito decirte

Perdóname mi amor

Morir de amor

Te he dejado de querer

Me nortié

Algo de mí y

y Ansia de amar.

Su álbum Necesito decirte logró Disco de Platino por más de un millón de copias vendidas en EE.UU. y más de 400 mil en México. En total, han vendido más de 10 millones de discos. Además, tienen el récord de 53 semanas consecutivas en el Top 5 del regional mexicano en Billboard, con 37 semanas en el primer lugar y 16 canciones distintas que alcanzaron esa posición.

Conjunto Primavera ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo el Premio Billboard a la Trayectoria en la Música Latina en 2008 y el Grammy Latino al Mejor Álbum Norteño en 2014 por Amor Amor. También han realizado colaboraciones con artistas como Carín León, Ricardo Montaner, Ricky Muñoz (Intocable), Los invasores de Nuevo León, Los alegres de la sierra y La maquinaria norteña, consolidando su legado como una de las agrupaciones más queridas y respetadas de la música mexicana.