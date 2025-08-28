Grupo Bronco anuncia desgarradora muerte; Lupe Esparza de luto: “Pronta resignación a la familia”

El pasado 27 de agosto la tragedia volvió a sacudir al regional mexicano. La agrupación Bronco anunció la muerte de un ser querido muy importante. En redes sociales, la banda lanzó un desgarrador mensaje sobre esta terrible pérdida. Lupe Esparza está de luto.

La noticia de la muerte de un ser querido del grupo Bronco conmocionó a toda la industria de la música. En redes sociales no tardaron en externar sus condolencias.

El grupo Bronco publicó un desgarrador mensaje por la muerte de un ser querido. / IG: @jesseturner11 / @grupobronco

¿Qué ser querido del grupo Bronco murió el 27 de agosto de 2025?

La noche del pasado 27 de agosto, la agrupación Bronco informó a sus fieles fans sobre la muerte de Narcisa Cortez Ruiz, madre de su colega y amigo Jesse Turner.

A través de su cuenta oficial de Instagram, los integrantes del grupo Bronco le dedicaron un mensaje de aliento a Jesse Turner, famoso cantante, por la muerte de su madre.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora madre de nuestro colega y amigo Jesse Turner. Pronta resignación a toda la familia”, se lee en la publicación de los intérpretes de ‘Que no quede huella’.

Bronco de luto: se despide a la mamá de Jesse Turner / IG

Rápidamente, las condolencias por parte de los seguidores del grupo Bronco no tardaron en hacerse presentes. Estos fueron algunos comentarios:

“Que en paz descansa, fuerza a la familia y un fuerte abrazo a la distancia”

“Mis condolencias a la familia”

“Dios les dé resignación”

“Que en paz descanse”



Así lo anunció el grupo Bronco:

¿De qué murió la mamá de Jesse Turner, colega del grupo Bronco?

Al momento, Jesse Turner, amigo y colega de grupo Bronco, no ha revelado las causas de muerte de su madre, Narcisa Cortez Ruiz. Sin embargo, sí compartió un desgarrador mensaje en el que dio a conocer que el deceso de su mamá fue repentino.

“No puedo encontrar las palabras para expresar lo que siento en este momento. Ayer fui a la casa de mi mamá y nos sirvió de comer por última vez a mi hermano Lucky y yo. Platicábamos de textos de la biblia con Alexa. Estaba perfectamente bien y le dije: ‘Te amo, mamá, de rato te miro’... Y no esperaba que este momento sería la última vez”. Jesse Turner

Jesse Turner despide a su madre que murió el 26 d agosto. / IG: @jesseturner11 / @grupobronco

“Mi madre se fue a descansar con el señor el día de ayer y siento un dolor que solo los que lo han vivido lo van a entender. Estoy destrozado, tengo el corazón quebrado, pero tengo paz en Dios, encuentro paz en mi familia, encuentro paz en ustedes que siempre vieron a mi madre como un bonito recuerdo de amor. Gracias por sus llamadas... Sus mensajes... Muy pronto les daré los detalles de su servicio. Tu amigo siempre, Jesse Turner”, agregó.

Aunado a este conmovedor mensaje, Jesse compartió fotografías y videos junto a su madre. En estos, ambos se mostraron muy unidos. Como era natural, los mensajes de fuerza no tardaron en hacerse presentes en la publicación del cantante.

Así le dijo Jesse Turner:

¿Quién es Jesse Turner, cantante y amigo del grupo Bronco?

Jesse Turner es el vocalista principal de Grupo siggno, una de las bandas más importantes del género Tejano, reconocida con un Latin Grammy. Desde 2000 ha liderado al grupo con su estilo ‘Rockteño’, fusionando sonidos de Tejano, country y rock.

Su carrera está marcada por letras emotivas inspiradas en experiencias personales, como la pérdida de su padre, y por su capacidad de transmitir mensajes de resiliencia y esperanza.