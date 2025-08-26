Otra baja en el regional mexicano: muere querido cantante y fundador de icónica banda norteña

La música regional mexicana volvió a sacudirse con una noticia inesperada: la muerte de otro de sus grandes ídolos. La tarde se tiñó de luto cuando comenzaron a circular mensajes de despedida en redes sociales, donde colegas y agrupaciones no tardaron en pronunciarse con palabras llenas de dolor. Se trata de un cantante muy querido, fundador de una agrupación legendaria que marcó época y que hoy, con su partida, deja un vacío imposible de llenar entre sus seguidores.

El regional mexicano de luto tras la partida de un querido cantante. / Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte de Manolo Morales “El rielero mayor”?

Este martes 26 de agosto, el mundo del regional mexicano se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Manolo Morales, mejor conocido como “El rielero mayor”. Fundador de la icónica agrupación Los rieleros del norte. Morales dejó una huella imborrable en la música norteña, y su partida ha generado una ola de mensajes emotivos por parte de colegas, amigos y agrupaciones que reconocen su enorme legado.

La noticia fue compartida por la agrupación El primo Manolo y sus rieleros, quienes publicaron un comunicado acompañado de una fotografía del músico. En el mensaje, se destaca el impacto que tuvo Morales en la industria y se promete mantener vivo su legado en cada presentación.

Los rieleros del norte “Lamentamos la pérdida de nuestro líder, Manuel Morales ‘El Rielero Mayor’, dejando un gran legado musical y hasta el cielo ¡Y nomás así primo! ¡Te recordaremos siempre!”

¿De qué murió el exponente del regional mexicano, Manolo Morales “El Rielero Mayor”?

Aunque la noticia de la muerte de Manolo Morales se ha viralizado en redes sociales y ha sido confirmada por sus seres cercanos, hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su muerte.

La noticia a primera hora conmovió a seguidores y compañeros del regional mexicano, quienes no tardaron en enviar sus condolencias. De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de admiradores agradeciendo al artista por tantos años de música y recuerdos inolvidables.

¿Quién fue Manolo Morales, “El rielero mayor”?

Manuel Morales Delgado, más conocido como El rielero mayor, nació en Pecos, Texas, y fue allí donde comenzó a forjar su historia en la música. Mientras trabajaba en las vías del tren, encontró inspiración para fundar en 1979 la agrupación Los Rieleros del Norte, junto con Manuel Luján y los hermanos Manuel, Trinidad y José Ángel Saucedo.

Su propuesta se convirtió rápidamente en una de las más sólidas del género norteño, al punto de ser considerada una de las bandas más importantes de México y Estados Unidos. La conexión que estableció con el público lo llevó a ser reconocido como un pionero y un verdadero representante del regional mexicano.

En mayo de 2002, la carrera de Morales se vio interrumpida debido a una cirugía que lo alejó de los escenarios por casi un año. Durante ese tiempo, otros integrantes tomaron el mando de Los rieleros del norte, incluso integrando a nuevos miembros, lo que provocó que Morales decidiera dar un paso al costado.

Lejos de detenerse, en 2003 fundó su propia agrupación, El primo Manolo y sus rieleros, con la que continuó escribiendo su historia en la música.