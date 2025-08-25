Muere director de telenovelas a los 65 años: ¿Quién fue Luis Alberto Lamata?

El mundo del entretenimiento se viste de luto ante la inesperada muerte de Luis Alberto Lamata, director venezolano, a los 65 años. La noticia fue confirmada por su gran amigo, el escritor Leonardo Padrón, quien escribió un breve, pero emotivo mensaje en redes sociales.

A través de su comunicado compartido el pasado domingo 24 de agosto, Leonardo Padrón no solo lamentó el fallecimiento de Luis Alberto Lamata, director de telenovelas, sino que también habló del gran vacío que deja en la televisión latinoamericana.

“La noticia duele, desconcierta, sorprende. Falleció Luis Alberto Lamata, uno de los mejores cineastas de nuestro país. Pero, sobre todo, un gran amigo. Tuvimos mucha historia en común. Fui padrino de su boda con Lulú (la gran y querida actriz Lourdes Varela), quien a su vez era madrina de mi hija Constanza”, escribió.

¿De qué murió el director venezolano Luis Alberto Lamata?

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte del cineasta Luis Alberto Lamata. En tanto que la publicación sobre su deceso se ha llenado de comentarios de internautas, incluyendo colegas, lamentando lo ocurrido y recordando un poco de su gran legado. Estos son algunas palabras que se pueden leer:

“Mi primer director. Magia pura”

“Fue un hombre excepcional”

“De lo mejor de Venezuela”

“Gran director”

“Que descanse en paz”

“Que su alma tenga paz”

“No puede ser”

“¿Alguien sabe de qué murió?”

Por otra parte, Leonardo Padrón, en su comunicado, reiteró que, además de ser un gran amigo, Luis Alberto hizo muchas cosas extraordinarias por el cine y la televisión venezolana.

“Luis Alberto era un director extraordinario, sensible, inteligente. Los actores adoraban su lucidez a la hora de guiarlos en el rumbo de sus personajes. En el cine nos deja una obra maestra: ‘Jericó’. Una película que sin duda vencerá al tiempo”, manifestó.

¿Quién fue Luis Alberto Lamata, director venezolano?

Luis Alberto Lamata fue un director de cine, guionista y productor venezolano. Nació en 1959, en Caracas, Venezuela. Su debut en televisión fue en 1984, con la novela ‘La dueña’.

Algunos de sus proyectos más destacados son:

La hija de Juana Crespo

Señora

Amores de fin de siglo

Zamora, tierra y hombres libres

Miranda, regresa

Jérico

Desnudo con naranjas

Azú

Ha ganado múltiples premios Municipales de Cine en Venezuela, así como otros reconocimientos como el premio de los Autores cinematográficos. También ha sido reconocido en varios festivales nacionales e internacionales.

Se desconoce si tiene hijos. No obstante, se sabe que, en su momento, estuvo casado con la actriz venezolana Lourdes Valera, quien murió en 2012.

¿De qué murió la esposa de Luis Alberto Lamata, director venezolano?

La actriz Lourdes Varela murió en 2012, a causa de un cáncer de pulmón. Tenía 48 años al momento de su deceso. Si bien Luis Alberto Lamata no solía hablar sobre su matrimonio, se sabe que se casó en 1993.

Lourdes Varela fue una actriz venezolana que nació el 15 de julio de 1963, en Caracas, Venezuela. No se tiene registro de que haya tenido hijos junto al director o de alguna relación anterior.

