¿Quién era Pam Hogg y de qué murió la diseñadora que vistió a Lady Gaga y Rihanna?

El mundo de la moda está de luto. Este miércoles se confirmó la muerte de Pam Hogg, una de las diseñadoras más impactantes e irreverentes que cambió para siempre la industria con sus estilo futurista. ¡Vistió a Lady Gaga!

Su muerte sorprendió a seguidores, artistas y figuras del mundo del fashion que la admiraban por su talento, su personalidad excéntrica y su trabajo artesanal, que hacía completamente con sus propias manos.

Mira: Muere diseñador y excolaborador de Hoy y Cuéntamelo ya! a los 58 años tras infarto fulminante

¿De qué murió Pam Hogg, diseñadora de moda?

Aunque su familia no reveló la causa de la muerte, se cree que pudo haber muerto de una enfermedad, esto debido a que en el comunicado de su familia agradecieron públicamente al personal del St. Joseph’s Hospice de Hackney, en Londres, por el cuidado que recibió durante sus últimos días.

Lo lo que hace pensar que Hogg pudo haber enfrentado una enfermedad debido a que en este hospicio se brinda apoyo a personas con enfermedades graves o terminales.

“Al personal del St. Joseph’s Hospice en Hackney por el hermoso apoyo brindado a Pamela en sus últimos días. Su espíritu creativo y su obra tocaron la vida de mucha gente de todas las edades y deja un magnífico legado que seguirá inspirando, trayendo alegría y desafiándonos a vivir más allá de los límites de las convenciones. Pamela seguirá viviendo en nuestros corazones y en nuestras mentes”, escribió su familia.

De acuerdo con el comunicado, la diseñadora partió en paz, rodeada de personas que la querían y admiraban.

“Estamos agradecidos de saber que sus últimas horas fueron serenas y rodeadas del amor de amigos y familiares”, se lee en el comunicado.

Mira: Muere Giorgio Armani: ¿Qué enfermedad tenía el icónico diseñador de moda?

¿Quién fue Pam Hogg y por qué es importante en la moda británica?

Pam Hogg no fue solo una diseñadora: fue música, performer, DJ, creadora de camisetas y hasta cineasta. Nacida en Paisley, cerca de Glasgow, empezó transformando ropa de segunda mano cuando era niña, como una forma de supervivencia y expresión personal.

Estudió Bellas Artes y Estampado Textil en la Glasgow School of Art y luego completó una maestría en la prestigiosa Royal College of Art en Londres, donde se enamoró del movimiento New Romantic.

Su estilo se caracterizaba por el látex, los colores metálicos, las siluetas ajustadas y una rebeldía punk que la llevó a destacar en la escena underground londinense.

Su primera colección, llamada “Psychedelic Jungle” (1981), fue tan llamativa y diferente que la puso en el mapa de la moda británica. Ella misma cosía cada prenda, trabajando tanto que hasta se le desgastaban los dedos, algo que la volvió aún más admirada y respetada.

¿Qué famosas usaron diseños de Pam Hogg?

Su estilo rebelde y futurista la convirtió en la favorita de celebridades que buscaban impactar en escenarios, conciertos y alfombras rojas.

Entre las estrellas que la llevaron con orgullo están Debbie Harry, Siouxsie Sioux, Kylie Minogue, Kate Moss, Lady Gaga, Rihanna, Lily Allen y Björk.

Kylie presumió un catsuit negro metalizado de Hogg en su video “2 Hearts”, y “Siouxsie Sioux” llevó varios de sus diseños en su tour mundial “Dreamshow”.

Lady Gaga y Rihanna, conocidas por su estilo arriesgado, también usaron piezas de la británica. Sus catsuits en látex iridiscente tenían la fama de empoderar instantáneamente a quien los usara, algo que la propia Hogg defendía: “Solo póntelo… y te sentirás poderosa”.

Mira: Dos diseñadores icónicos de Barbie mueren en brutal accidente automovilístico en Italia