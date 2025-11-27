¿Bruce Willis murió? Desatan rumores sobre la donación de su cerebro tras fallecer; así lo desmintieron

¿Bruce Willis habría muerto? El actor, considerado uno de los grandes íconos del cine de acción en Hollywood, ha preocupado a sus seguidores por los problemas de salud que enfrenta desde años atrás. Ahora, trascendieron rumores sobre su presunto fallecimiento, lo cual no pasó desapercibido en redes sociales. Incluso, señalaron la posibilidad de donar su cerebro tras su supuesta muerte. ¿Qué pasó? Esto se sabe.

¿Bruce Willis empeoró en su estado de salud y murió? / IG: @brucewillisbw

Te puede interesar: Querida actriz anuncia su retiro tras diagnóstico de demencia, similar al caso de Bruce Willis

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Cabe recordar que a Bruce Willis se le detectó afasia en marzo de 2022, razón por la que decidió retirarse definitivamente de la industria cinematográfica. Más tarde, en febrero de 2023, su familia informó que el padecimiento había avanzado a demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que impacta el lenguaje, la conducta y la personalidad.

Esta enfermedad, que no cuenta con cura ni con un tratamiento realmente efectivo, ha reducido poco a poco las capacidades físicas y mentales del actor. No obstante, pese al complejo pronóstico, su familia ha intentado mostrar que aún existen momentos de esperanza. Sus hijas Rumer y Tallulah suelen publicar fotos y recuerdos íntimos en redes sociales, aunque algunos seguidores las han cuestionado por exponer a su padre en una situación tan delicada.

Cabe señalar que el actor vive en una casa equipada con atención médica 24 horas, donde es acompañado por su esposa Emma Heming Willis y sus hijas Rumer, Scout y Tallulah, según revelaron tiempo atrás.

Bruce Willis fue diagnosticado con afasia y luego con demencia frontotemporal. / IG: @brucewillisbw

No te pierdas: Demi Moore revela lo que más le duele de la enfermedad de Bruce Willis: “no le deseo esto a nadie”

¿Por qué dicen que Bruce Willis murió? Revelan la verdad detrás de la confusión

En las últimas horas, el nombre de Bruce Willis, protagonista de ‘Duro de matar’, se volvió tendencia en redes sociales luego de que trascendió que la familia de la estrella de Hollywood presuntamente habría decidido donar su cerebro tras su fallecimiento. Esto para que los especialistas pudieran estudiarlo, debido al deterioro provocado por la demencia frontotemporal que padece.

En redes sociales no solo llamó la atención la decisión que presuntamente habría tomado su círculo más cercano, sino que la información difundida desató rumores de que el actor presuntamente habría muerto. Algunos medios locales lanzaron post en los que se leía:



“Bruce Willis donará su cerebro tras morir”,

“Familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia tras su muerte”,

“Familia de Bruce Willis anuncia que donará su cerebro a la ciencia tras su muerte por el avance de su enfermedad”.

Lo anterior generó especulaciones sobre el presunto deceso del actor. Algunos usuarios no tardaron en reaccionar a estas polémicas afirmaciones en redes sociales. Estos fueron algunos comentarios:



“No papá nooooo…… Mi eterno Armagedon”,

“ No puede ser que murió, cuándo”

“Es una gran perdida!”,

“Dios con su infinita misericordia te tiene un lugar en el cielo. Si su familia ha decidido esto pues!! Por algo será. No ha de ser fácil esa decisión, fuerzas para su familia”

“YA MURIO OH QUE MISMO ???”,

“Mi actor favorito”

Sin embargo, internautas no tardaron en expresar su descontento por la “desinformación” en redes sociales. Incluso, algunos se dieron a la tarea de desmentir que el actor presuntamente murió, así como la versión de que presuntamente se donaría su cerebro una vez que el actor falleciera.

Algunos usuarios señalaron que todo se trataría de una confusión tras la publicación de un artículo en el portal The WP Times, en el que se mencionó a Emma Heming-Willis, esposa del actor, quien presuntamente habría dado a entender públicamente que la familia presuntamente había decidido donar el cerebro de Willis. En la redes dijeron que la prensa local habría tergiversado dicha información y se pensó que el actor presuntamente habría perdido la vida, cuando no fue así.

En redes reprobaron los rumores de que Bruce Willis presuntamente habría fallecido. / IG: @brucewillisbw

La declaración de la esposa de Willis en su libro ‘The ynexpected journey’ desató caos, ya que narró su vivencia como cuidadora de alguien que padece DFT y la posibilidad de donar el cerebro de Bruce cuando el no se encuentre con vida.

“Considerar la donación de cerebro después de que un ser querido fallece”, escribió, lo que generó confusión y controversia en la industria del espectáculo, ya que nunca afirmó que sería un hecho la donación del órgano de Bruce.

Bruce Willis empeoró en su estado de salud por la demencia frontotemporal que padece / IG: @brucewillisbw

Mira: Demi Moore cautiva las redes con enternecedoras fotos de Bruce Willis, su ex, por el día del padre

¿Qué dijo Rumer Willis, hija de Bruce Willis, sobre los rumores de su muerte?

Aunque la hija de Bruce Willis, Rumer, no se ha pronunciado directamente con respecto a los rumores de la presunta muerte del actor, sí habría dejado claro que su padre sigue con vida, aunque su salud seguiría en deterioro.

La joven no se ha quedado callada sobre cómo se encuentra de salud del actor de ‘Armageddon’. En redes sociales, ha tenido interacción con sus seguidores y admitió que su papá vive un momento muy complejo por la demencia frontotemporal que padece. Esto le dijo a un usuario.

“La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder porque, la verdad, cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien”. Rumer Willis

Asimismo, en su cuenta de Instagram, la también hija de Demi Moore reveló que Bruce no siempre la reconoce, pero para ella lo más importante es “amarlo y estar con él”.

Bruce Willis / Redes sociales

Rummer Willis “Estoy agradecida de que cuando voy allí (a su casa) y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo de su parte. Que aún vea una chispa de él. Me siento agradecida de pasar tiempo con él y poder amarlo y estar con él”.

“Siento un dolor profundo en el pecho por no poder hablar contigo y contarte todo lo que estoy haciendo y lo que está pasando en mi vida. Por no poder abrazarte y preguntarte por la vida, tus historias, luchas y logros. Ojalá te hubiera hecho más preguntas cuando aún podías contarme todo eso”, agregó en otra de sus publicaciones.

Por su parte, la familia no ha dado más declaraciones sobre la salud de Bruce Willis, ex de Demi Moore. Incluso, no han publicado cómo luce actualmente.