Colaboradora del noticiero ‘Despierta’ muere; Danielle Dithurbide anuncia su fallecimiento en vivo

México continúa de luto. Tras la muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, ahora se reporta el fallecimiento de una colaboradora del noticiero ‘Despierta’. La noticia se dio a conocer durante la más reciente transmisión del programa.

¿Qué colaborador del noticiero ‘Despierta’ murió?

En la emisión de este jueves 27 de noviembre, Danielle Dithurbide, conductora del noticiero, hizo una breve pausa para lamentar la muerte de Brenda Álvarez, quien trabajaba en el área de Relaciones Públicas de Televisa.

“A todos a quienes aquí nos ayudan todos los días, por el sorpresivo fallecimiento de Brenda Álvarez, a quien queremos y siempre querremos muchísimo… Un abrazo a todo el equipo de Relaciones Públicas de Televisa Univision, por supuesto, a Lulu Dussauge”, indicó.

Danielle señaló que la labor de Brenda era de vital importancia, pues era la encargada de gestionar todo lo relacionado con los invitados que asisten al matutino. Dejó ver que la extrañará mucho y le mandó sus condolencias a los allegados de la empleada.

“Todo lo que hacía ella para que los invitados de ‘Despierta’ llegaran todos los días a este foro, a toda su familia, a todos sus amigos y a todos nuestros compañeros, por supuesto, un abrazo muy fuerte”, manifestó.

¿Quién fue Brenda Álvarez Ceniceros, colaboradora de ‘Despierta’ que murió?

Brenda Álvarez Ceniceros nació el 8 de febrero de 1957. La colaboradora de Televisa tenía 58 años al momento de su muerte. Según reportes, estudió la Licenciatura en Turismo en el Instituto Politécnico Nacional del que se graduó en 1991.

Pese a que no era una figura pública como tal, era conocida por varias celebridades que no dudaron en lamentar el hecho y emitir mensajes de despedida en redes sociales. Un ejemplo de esto fue la productora Rosy Ocampo, quien le dedicó unas emotivas palabras.

“Con profundo pesar me uno a la pena por el fallecimiento de nuestra querida compañera Brenda Álvarez Ceniceros. Tu dedicación, profesionalismo y enorme calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos la fortuna de trabajar a tu lado”, expresó a través de Instagram.

La publicación fue comentada por famosos como Maribel Guardia, Alejandro Beamonte y Ricardo Silva, quienes le desearon un eterno descanso.

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte. En tanto que se reportó que había fallecido el 26 de noviembre. Ese día se realizó la velación y sus restos serán cremados este 27 de noviembre.

¿Qué colaboradores de ‘Despierta’ han muerto?

Desafortunadamente, esta no es la primera pérdida que sufre el matutino ‘Despierta’. Hace algunos meses, también se dio a conocer la muerte de Carlos Figueroa, un empleado que “llevaba mucho tiempo en el programa”, tras un accidente en motocicleta.

Según Danielle, el hombre habría perdido la vida de manera casi instantánea: “Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un accidente de moto, no lo podemos ni creer, nos enteramos hace unas horas y pues estamos conmovidos, tristes, en shock”, dijo en aquel entonces.

