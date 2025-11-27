Tiktoker y exparticipante de reality de cocina anuncia la muerte de una de sus gemelas recién nacidas

La chef de TikTok, Tineke “Tini” younger, que participó el reality “Next level chef” y que se hizo famosa por compartir sus recetas en TikTok, anunció este 26 de noviembre la pérdida de una de sus gemelas.

Tineke Tini Younger, quien anuncio a principios de este 2025 el embarazo de gemelas. “Dos sous chefs en camino”, publicó junto a su pareja Antoine Wright Jr, compartió este miercoles la triste noticia de que una de sus bebés falleció a nada de dar a luz.

Mira: Famosa conductora de TV, tras anunciar en vivo su embarazo, devastada, confirma la muerte de su bebé

Tineke “Tini” Younger es una chef perdió a una de sus gemelas. / Redes sociales

¿De qué murió la bebé de Tineke “Tini” younger?

La chef de TikTok, Tineke “Tini” Younger compartió que sufrió un desprendimiento de placenta por lo cual una de sus niñas no sobrevivió.

“Este no es el post que pensé que compartiría una vez que llegaran las gemelas, desafortunadamente, a principios de esta semana perdimos a nuestra dulce niña”, comenzó Younger, de 24 años, en una publicación de redes sociales.

“Logramos llegar a casi 36 semanas, estábamos tan cerca de terminar y llevar a las niñas a término, pero tuve un desprendimiento de placenta y perdimos a nuestra dulce niña. Su hermana gemela está muy bien y respira por sí misma”, continuó su publicación.

“Ambas son tan hermosas y nuestra hija siempre será celebrada, su hermana sabrá que es gemela y que tiene una hermosa hermana.

Mira: José Ron de luto: Tras muerte de su “niña” de 8 años, reaparece con emotivo mensaje: “Mi amor infinito”

Tineke “Tini” Younger es una chef perdió a una de sus gemelas. / Redes sociales

¿Qué es el desprendimiento de plancenta que sufrió Tineke “Tini” younger?

De acuerdo con Mayo Clinic, el desprendimiento de placenta, también llamado abruptio placentae, ocurre cuando la placenta se separa parcial o totalmente de la pared del útero antes del parto (después de la semana 20).

Esta condición, aunque es poco frecuente, es una emergencia obstétrica: interrumpe el flujo de oxígeno y nutrientes al feto y puede provocar una pérdida de sangre grave en la madre

En casos leves y feto estable se puede intentar retrasar el parto con hospitalización, reposo y apoyo respiratorio fetal (corticoides), siempre que falten semanas para el término.

En desprendimientos graves, con sufrimiento fetal, se recurre a parto inmediato, generalmente por cesárea, junto con transfusiones y manejo en unidad crítica.

Tineke “Tini” Younger es una chef perdió a una de sus gemelas. / Redes sociales

Mira: Muere joven estrella de Hollywood a los 33 años ¡luchó contra fuertes adicciones!

¿Quién es Tineke “Tini” younger, chef viral de Tiktok que perdió a una de sus gemelas?

Tineke “Tini” Younger es una chef y creadora de contenido estadounidense nacida el 2 de septiembre de 2001 en Maryland.

Desde joven mostró interés por la cocina. Estudió gastronomía en Frederick Community College, donde consolidó su pasión por la comida y la creatividad culinaria.

Su historia personal incluye superar una dificultad de aprendizaje, algo que ha compartido abiertamente para inspirar a otros.

Su salto a la fama ocurrió al participar en la segunda temporada del reality culinario “Next level chef”, donde trabajó junto a Gordon Ramsay.

Aunque no ganó el concurso, quedó en octavo lugar, pero su carisma y estilo accesible la llevaron a convertirse en una figura influyente en redes sociales.

Tini creó su propio canal en YouTube, “From Scratch with Tini”, y en 2023 publicó el libro “Cooking for My boyfriend”, enfocado en recetas sencillas y prácticas.

En plataformas digitales, especialmente TikTok, Tini se volvió viral gracias a recetas fáciles y atractivas, como su famoso mac and cheese, que acumuló millones de visualizaciones. Hoy cuenta con más de 11 millones de seguidores.

Tini se casó con Antoine Wright Jr. en noviembre de 2024 y en 2025 anunció el embarazo de gemelas.

Mira: Muere mamá de Aislinn Derbez: Revelan detalles del funeral Gabriela Michel tras confirmarse su fallecimiento