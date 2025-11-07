José Ron de luto: Tras muerte de su “niña” de 8 años, reaparece con emotivo mensaje: “Mi amor infinito”

El actor José Ron está viviendo momentos complicados. Y es que hace algunos días, el actor anunció la muerte de su “niña” ‘Kiara’, de 8 años. El histrión dijo estar muy afectado por la noticia, ya que era una parte fundamental en su familia.

José Ron

¿De qué murió ‘Kiara’, la ‘niña’ de José Ron?

A través de redes sociales, José Ron compartió un video de ‘Kiara’, junto a un mensaje en el que deja ver lo importante que la perrita fue en su vida. En el post, él la describe como “la princesa de papá”, con quien logró una “conexión única”.

“Kiara. Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo…Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría , por acompañarme, por protegerme … Nuestra conexión era única” José Ron

Sin mencionar las causas de su deceso, manifestó el gran amor que siempre le tuvo y lo mucho que la extrañará. También le agradeció por todos los momentos felices que pasaron juntos.

“Te amo más de lo que las palabras pueden decir y más de lo que pueda escribir por aquí. Y aunque me duele profundamente tu partida, siempre me quedaré con el amor y la gratitud por haberte tenido en mi vida. Fuiste, eres y siempre serás la princesa de papá. Eras única y siempre serás especial”, indicó.

Finalizó diciendo que, pese al gran dolor que siente en estos momentos, “seguirá adelante”, siempre recordándola como el ser especial que fue y será: “No me dejaré caer y el amor que te tengo será el motor para seguir adelante”, resaltó.

Los fans, incluyendo algunos colegas como Lucero, no dudaron en solidarizarse con él y desearle todo lo mejor para que pueda sobrellevar su duelo.

¿Cómo está José Ron tras la muerte de su perrita ‘Kiara’?

Luego de la muerte de su perrita, José Ron compartió un par de posts en los que reflexiona sobre las despedidas y el amor que se les tiene a los seres queridos que trascienden. Siguió recordando a Kiara e hizo énfasis en lo importante que fue en su vida.

Hace unos momentos, José reapareció en redes sociales con un nuevo mensaje. El actor comenzó agradeciendo el gran cariño y apoyo que ha recibido en estos últimos días.

“No tengo palabras para agradecer tanto amor. Gracias de todo corazón por todos sus mensajes, palabras y muestras de cariño por la partida de Kiara. No he podido responderlos, pero he sentido su amor y lo agradezco profundamente. Gracias por acompañarme en este momento tan complicado” José Ron

Y finalizó diciendo: “Gracias por recordarla conmigo, por tenerla presente, por compartir un pedacito de su luz. Ella fue, es y seguirá siendo mi motivo, mi amor infinito”.

Todo indica que, si bien está lidiando con un fuerte luto, el actor se mantiene tranquilo y enfocado en sus proyectos profesionales, recordando a su perrita con gran nostalgia y amor.

¿Qué dijeron Lucero y Lucerito Mijares sobre la muerte de la mascota de José Ron?

Entre las celebridades que se solidarizaron con José Ron están Lucero y Lucerito Mijares. En los comentarios de la publicación del actor, la primera lamentó los hechos y se solidarizó con él.

“Tristeza en el corazón de todos quienes conocimos a Kiara. Ella la cosita más hermosa, solo le faltaba hablar y no le hacía falta… y ese amor que se han tenido los dos es algo que no se explica con palabras. Siento tanto tu pérdida, Josecito querido, sabes que siempre fuiste el mejor papá que Kiara pudo tener. Abrazo tu alma, fuerza para ti”, dijo.

Por su parte, Lucero Mijares usó sus historias de Instagram para subir una foto junto a la perrita de Ron y unirse a la ola de condolencias: “Kiara, cuánto te extrañaremos. Sé muy feliz como siempre”, dijo.

