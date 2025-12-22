Muere trágicamente expiloto de NASCAR, junto a su esposa e hijos, en aparatoso accidente aéreo: ¿Quién era?

En 2023, se reportó la muerte de Federico Gutiérrez, piloto mexicano de 17 años, considerado una promesa del automovilismo. Falleció en un accidente de tránsito el 29 de enero de aquel año.

El mundo del automovilismo estadounidense se encuentra de luto, luego de que se confirmara la muerte de un expiloto de NASCAR, quien perdió la vida junto a su esposa y sus hijos, en un accidente aéreo en Carolina del Norte. La tragedia sucedió la mañana del jueves 18 de diciembre, y tiempo después, las autoridades confirmaron que se trataba de la exfigura del automovilismo. ¿De quién se trata?

¿Qué expiloto de NASCAR murió junto a su familia, recientemente?

Se confirmó la muerte de Greg Biffle, expiloto de NASCAR, quien perdió la vida junto a su esposa Cristina y sus hijos, luego de que la aeronave en la que se transportaban, cayera trágicamente.

El lamentable suceso ocurrió la mañana del pasado jueves 18 de diciembre, en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 70 kilómetros del estado de Charlotte.

Las autoridades locales confirmaron que no hubo sobrevivientes. El deceso de Biffle, una de las figuras más reconocidas de NASCAR en las últimas décadas, ha generado conmoción tanto en el ámbito deportivo como entre sus seguidores.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Greg Biffle, expiloto de NASCAR, junto a su familia?

Las autoridades señalaron que el accidente ocurrió alrededor de las 10:15 horas locales, cuando la aeronave (una avioneta Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros) se precipitó al suelo mientras realizaba la maniobra final de aterrizaje. Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron al avión envuelto en una gran bola de fuego tras el impacto.

La oficina del alguacil del condado Iredell informó que se registraron múltiples víctimas mortales y que la zona fue acordonada de inmediato para facilitar las labores de rescate e investigación.

La identidad de las víctimas fue confirmada públicamente por Garrett Mitchell, creador de contenido conocido como Cleetus McFarland, amigo cercano de la familia. “ Lamentablemente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina e hijos iban en ese avión, porque venían a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados ”, escribió en redes sociales.

¿Quién fue Greg Biffle y cómo fue su carrera histórica en NASCAR?

Gregory Jack Biffle nació el 23 de diciembre de 1969 en Vancouver, Washington, y desde temprana edad evidenció un marcado interés por el automovilismo. Se convirtió en uno de los pilotos estadounidenses más sobresalientes, especialmente por su exitosa carrera en NASCAR, donde se distinguió como un competidor sólido, versátil y constante dentro de su generación.

Su primer gran éxito llegó en el año 2000, al conquistar el campeonato de la NASCAR Truck Series, logro con el que demostró su habilidad para adaptarse a diferentes autos y estilos de competencia.

Posteriormente, Biffle dio el paso más importante de su trayectoria al integrarse a la Serie de la Copa NASCAR, la máxima categoría del campeonato. Allí compitió durante más de diez años contra los mejores pilotos del país, acumulando 19 victorias, numerosos podios y alcanzando el subcampeonato en 2005.

En 2016 anunció su retiro parcial del automovilismo profesional, aunque se mantuvo cercano a las pistas. Años después, en 2022, regresó de forma puntual para disputar cinco competencias, entre ellas la emblemática Daytona 500.

