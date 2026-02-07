Muere promesa del fútbol americano a balazos a unas calles de su casa

A pocos días de que se anunciara el asesinato del influencer ‘el Chabelo’ se revela otra triste noticia, la muerte deJeremy “Tank” Rosales, un joven estudiante hispano de apenas 18 años y considerado una promesa del fútbol americano estudiantil.

El joven murió tras ser víctima de un tiroteo cerca del Parque Mojave Vista, en Victorville. Su repentina muerte ha causado conmoción entre amigos, entrenadores y vecinos, quienes lo recuerdan como un chico trabajador, alegre y con un futuro brillante dentro y fuera del deporte.

Muere querida promesa del futbol americano. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Jeremy Tank Rosales?

El trágico incidente ocurrió la noche del viernes 16 de enero, alrededor de las 8:21 p.m., cuando el Sheriff del Condado de San Bernardino recibió múltiples llamadas que alertaban sobre disparos en la zona de Glen Canyon Lane y Burwood Avenue. El joven se encontraba en el vecindario a unas calles de su casa.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Jeremy Rosales tendido en la calle con heridas de bala. De inmediato fue trasladado de emergencia a un hospital cercano; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el menor fue declarado muerto poco después.

La escena generó un fuerte operativo policíaco y dejó a los vecinos en estado de shock, ya que se trata de un área frecuentada por familias y jóvenes.

¿Quién y por qué mataron a Jeremy “Tank” Rosales?

Días después del ataque, las autoridades confirmaron la detención de dos personas relacionadas con el caso: Abel Ramírez, de 27 años, y un menor de 16. Ambos fueron arrestados el lunes 2 de febrero y enfrentan cargos de asesinato.

Hasta el momento, el Departamento del Sheriff no ha dado a conocer el motivo exacto del tiroteo ni los detalles de lo que habría provocado la agresión, por lo que la investigación sigue abierta.

Según la información disponible no se ha confirmado públicamente si el disparo fue accidental o intencional, pero todas las investigaciones y arrestos apuntan a que fue un homicidio intencional debido a que el joven tenía varios ataques de bala.

¿Quién fue Jeremy “Tank” Rosales?

Jeremy, conocido cariñosamente como “Tank”, era estudiante de Oak Hills High School y formaba parte de Team Elite Sports Academy, donde destacaba como jugador de fútbol americano.

Su entrenador, Elliott Reyes, lo describió como un joven ejemplar.“Desarrolló un gran nombre en las trincheras porque era una bestia. Trabajó duro en el gimnasio, en el campo. Era el típico estudiante-atleta que te encantaría tener en tu programa”, declaró.

Se sabe que Jeremy era un motivo de enorme orgullo para su familia, y que su pérdida ha dejado un dolor profundo entre sus seres queridos. Su madre Lola García dedicó un mensaje a su hijo:“¡Mamá está muy orgullosa de ti, hijo! Cada sacrificio ha valido la pena. Sigue esforzándote y recuerda que el cielo es el límite.”

Además de su talento deportivo, también era buen estudiante y muy querido por sus compañeros. Tras su muerte, se creó una página de GoFundMe para apoyar a la familia con los gastos funerarios. En el mensaje lo recuerdan como “más que un jugador de fútbol”, un chico de sonrisa contagiosa, leal y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

