Mau Mancera de luto: Anuncia muerte de ser querido con desgarrador mensaje: “Te vamos a extrañar”

A pocos días de que se celebre la Navidad, Mau Mancera sufre una dura pérdida. A través de redes sociales, la actriz abrió su corazón y dio a conocer la muerte de un ser querido. Junto a unas emotivas fotos, se despidió con un desgarrador mensaje.

Mau Mancera / Redes sociales

¿Qué ser querido de Mau Mancera se murió, hoy 21 de diciembre?

Se trata de su “perrhija”. Mau Mancera subió algunas fotografías junto a su mascota ‘Xóchitl’ y mencionó que había muerto este domingo 21 de diciembre, tras 11 años de “inmensa felicidad”.

“Gracias por estos 11 años, Xóchitl, mi vida fue mucho mejor contigo en ella. Tu manada siempre siempre te vamos a extrañar”, manifestó.

Sin especificar las causas de su muerte, sostuvo que su mascota le dio mucha alegría desde que llegó a su vida y expresó su deseo de darle, aunque sea un poco, de todo bonito que le dio a su familia en vida.

“Ojalá te haya podido regresar un poco de la alegría que me diste a patas llenas”, indicó. Por supuesto, los usuarios se solidarizaron con él y empezaron a teorizar posibles motivos del deceso. La gran mayoría concuerda en que pudo haber sido por complicaciones relacionadas con su avanzada edad.

José Ron también sufre la muerte de su “perrhijo”

Mau Mancera no fue el único en perder a su “perrhijo” en este 2025. José Ron también sufrió la muerte de su querida mascota. A principios de noviembre, el actor dio a conocer el deceso de su perrita Kiara.

En su momento, el histrión le dedicó un emotivo mensaje a su perrita, quien perdió la vida a los 8 años.

“Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme. Nuestra conexión era única”, indicó.

Ron mandó a cremar los restos de su perrita y, junto a las cenizas de las otras mascotas que han perecido, decidió enterrarla en su jardín.

“Kiara, Skiro, Chiqui y Leo: Hoy la tierra recibe lo más puro de ustedes. No los guardo, los dejo libres. Los dejo volver a la vida, a la lluvia, al sol, a todo lo que respira”, puntualizó.

José Ron / Redes sociales

¿Quién es Mau Mancera?

Mauricio Mancera mejor conocido como Mau Mancera, es un conductor e influencer.

Nació el 5 de octubre de 1983 en Ciudad de México. Actualmente tiene 42 años.

en Ciudad de México. Actualmente tiene 42 años. Empezó su carrera artística en 2006, como locutor del programa ‘Sal, chile y limón’.

Años después formó parte de ‘Venga la alegría’.También estuvo en ‘Hoy’ y ‘Miembros al aire’.

Ahora está trabajando en ‘Sale el sol’. Hace poco actuó en la serie ‘Cómplices’.

Actualmente, no tiene pareja o hijos.

Aunque en su momento se le llegó a vincular con Gaby Ramírez, esto nunca fue confirmado.

