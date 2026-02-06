Muere el padre de Fernanda Castillo: así fue el emotivo adiós tras una larga lucha por su salud

La actriz Fernanda Castillo atraviesa un momento de profundo dolor al confirmarse la muerte de su padre, el señor Rafael Castillo, una pérdida que sacudió tanto a su familia como a sus seguidores.

Fernanda Castillo / IG: @fernandacga

¿Cómo anunció el hermano de la actriz Fernanda Castillo la muerte de su papá?

Pablo Castillo, hermano de Fernanda Castillo confirmó públicamente la muerte de su padre a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde retrató no solo el dolor de la pérdida, sino también la admiración profunda que sentía por él. En su publicación, describió a don Rafael como un hombre fuerte, luchador y profundamente humano, alguien que enfrentó la vida con valentía incluso en los momentos más adversos.

“Mi pa. Ejemplo puro de la palabra resiliencia. Aguantaste golpes que yo ni siquiera podría imaginar, con la ilusión de dar un último paseo con tus propias piernas y cargar a tu nieto Liam o Liám, como le decías tú por alguna extraña razón...”, escribió Pablo, en una de las frases que más impacto generó entre los usuarios.

El mensaje estuvo acompañado por un video con imágenes del pasado, donde se puede ver a Fernanda Castillo en su infancia, compartiendo momentos familiares. Además de resaltar la fortaleza de su padre, Pablo también recordó su capacidad de mantenerse bondadoso incluso en medio de la adversidad.

¿Cómo reaccionó Fernanda Castillo a la muerte de su padre?

Aunque Fernanda Castillo no ha emitido un comunicado extenso sobre la muerte de su padre, sí reaccionó al mensaje de su hermano con palabras breves pero contundentes, dejando ver el dolor que atraviesa y, al mismo tiempo, el lazo familiar que los mantiene unidos.

“Te amo, hermano. Nos dejó juntos” Fernanda del Castillo

¿De qué murió el papá de Fernanda Castillo tras años luchando contra una enfermedad?

Aunque no se ha revelado públicamente la causa exacta de la muerte de Rafael Castillo, Fernanda Castillo había hablado con anterioridad sobre los problemas de salud que aquejaban a su padre, particularmente el Parkinson juvenil, una enfermedad con la que vivió desde muy joven.

En 2023, durante un encuentro con la prensa, la actriz compartió lo complejo que fue para su familia enfrentar este diagnóstico desde sus inicios, así como la admiración que sentía por la manera en que su padre enfrentó la enfermedad.

“Mi papá tiene mal de Parkinson desde que es muy joven. Ha sido muy difícil como familia, sobre todo al inicio entenderlo, porque mi papá tiene Parkinson juvenil, entonces desde muy joven ha vivido con el Parkinson de una manera asombrosa, valiente, increíble y recia a dejarse vencer…”, dijo la actriz en ese momento.

Fernanda Castillo y su padre.

Fernanda Castillo también reflexionó sobre cómo la enfermedad le permitió conocer a su padre desde una perspectiva distinta, encontrando incluso aprendizajes en medio del dolor.

“Sí, es desgastante, doloroso, pega mucho, pero me ha dado la oportunidad de conocer a mi papá desde un lugar completamente distinto y creo que a él le ha dado la oportunidad de conocerse así mismo desde un lugar completamente distinto. Hablando con mucha verdad, a veces la enfermedad son regalos, para mí esa ha sido la historia de digerir la enfermedad cercana que yo he tenido”, finalizó.

Por ahora no se ha dado a conocer ningún plan de velación, el lugar donde descansarán sus restos ni si se realizará algún homenaje en su honor.