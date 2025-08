Fernanda Castillo: El impacto de su transformación física; hablan especialistas: “Ya no se ve sana”

En mayo pasado, la actriz Fernanda Castillo (43 años) causó revuelo al mostrar en redes sociales una imagen en bikini que generó una ola de preocupación entre sus seguidores. Estos especularon que se veía muy delgada y que este cambio físico podría estar relacionado con problemas de salud graves.

¿Por qué la actriz Fernanda Castillo bajó tanto de peso?

La actriz respondió que esto era consecuencia de una buena alimentación y ejercicio, y quiso dejar claro que no padece ningún trastorno alimentario. Fernanda ha compartido que a lo largo de su vida ha lidiado con su peso para interpretar ciertos personajes. Ha sometido a su cuerpo a cambios drásticos de alimentación. Esto la ha llevado a una constante batalla con la báscula.

Para entender mejor esta situación consultamos a expertos en salud emocional y física, quienes explicaron la necesidad que tienen las personas de ajustarse a un estándar de belleza que no siempre es saludable.

Fernanda Castillo post bikini, revista / Redes sociales

¿Qué dijo coach fitness Diego Di Marco, especialista en nutrición, sobre la apariencia de Fernanda Castillo?

“Veo en esas fotos un exceso de delgadez, una falta de musculatura. Por lo que la conozco, siempre había tenido un equilibrio en su peso. Lo que me llama la atención es que en una entrevista ella dijo que solo había adelgazado”.

“Ahorita hay una tendencia en muchas personas a usar diferentes fármacos para bajar de peso. No sé si sea su caso. Ella, a simple vista, se ve con una falta de músculos, su piel no se le ve normal. De hecho, le ha cambiado la fisonomía en la cara. No parece ella”.

“No sé si obedezca a algún trastorno alimentario o tenga algún personaje ahorita. Hay muchas personas que usan IGF1 o LGP (Ozempic), que provoca una baja considerable de peso. La piel no se ve tan tensa. Parece ser que ha bajado de repente de peso. Yo espero que esté asesorada, porque eso se debe ver con un especialista”. “Siento que hubo un brusco descenso de peso, porque a las mujeres en general se les ve en los brazos y las piernas. Por lo que veo, eso le pasó”.

“No tiene ese brillo en la piel. Se ve flácida. Ya no se ve sana. Hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si ella se siente bien. Es una mujer hermosa, pero está muy delgada”. “Yo, que me dedico a nutrición y al fitness, y también hago coaching y estilo de vida, les digo: ‘Ve con un terapeuta que vea tu salud mental o la parte psicológica, y con un endocrinólogo’. A simple vista no se ve saludable. Eso es lo que me llama la atención”, finalizó.

¿Qué opinó el nutriólogo Walberto Tenorio sobre el aspecto físico de Fernanda Castillo?

“Es una pérdida de peso importante. En el caso de las mujeres, al tener una pérdida de peso tan rápido y como la grasa es un percusor hormonal, si bajan los niveles podría perder el periodo menstrual. A esto se le llama menorrea. Podría presentar síntomas que van desde un simple mareo, a desmayos o incapacidad para trabajar. Aunque ella trabaja y realiza su vida normal”.

“También podría caer en ataques de ansiedad, pero no es su caso. Vemos que es una persona que está bien, contenta. Entonces, obedece al tipo de dieta que lleva y no necesariamente a una problemática, como la dismorfia corporal, que se refiere a que yo me veo con exceso de peso cuando ya estoy muy delgada. Lo que perciben los demás de mí no coincide con mi propia percepción”, concluyó.

Fernanda Castillo, especialistas / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Qué dijo Trixia Valle, especialista sobre los posibles poblemas de peso de Fernanda Castillo?

“Toda persona con problemas de peso puede tener afectada su tiroides. Podría ser el caso de ella (Fernanda)”. “Alguien que tiene miedo a engordar, o que ha tenido problemas con su peso, desarrolla una fobia. Cualquier cosita que notan, empiezan a etiquetarse de: ‘Soy una atascada, porque comí eso’, etc. Se debería estudiar cuál es su patología”.

“Podría desarrollar una anorexia nerviosa, que es cuando no se come nada en horas o días por miedo a subir de peso e ir acompañada de una vigorexia, que es la adicción descontrolada al ejercicio, lo que descompensa tu cuerpo. No es sano estar tan delgado”.

“También debe revisar si no le están afectando los comentarios, podría tener una distorsión: En el espejo se ve gorda, aunque esté en los huesos. Puede asistir con un terapeuta para que le ayude a blindarse en su autoestima y en su imagen”, concluyó.

Fernanda Castillo habla de lo feliz que está por ser madre y esposa / Facebook: Fernanda Castillo

¿Qué reveló Fernanda Castillo con Adela Micha cuando subió de peso para la película Dulce familia?

“Tuve que subir 12 kilos para este personaje. Yo siempre he tenido la tendencia a subir de peso. Es una batalla que durante muchos años he tenido”.

“Es una batalla que he tenido siempre con mi cuerpo. En los últimos años, por mis personajes, tuve que mantener el rigor. He encontrado un punto de equilibrio. Subir fue fácil. La bajada me costó muchísimo. Hace 2 semanas llegue a mi peso luego de 2 meses”.

“En algún momento me senté y me solté a llorar. Dije: ‘Qué soberbia la mía al pensar que yo podía emocionalmente con esto’”.

“Regresé después de 3 películas y lo único que me preocupaba era si regresé a mi peso o no. ¿Es en serio? ¿Por qué en el mejor momento de tu vida no lo puedes disfrutar? Algo está mal contigo”.

